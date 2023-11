Guillermo Francos, asesor de Milei: "No tenemos pruebas para demostrar fraude, solo análisis"

En ese marco, realizó “un llamado a toda la dirigencia de evitar las trampas, intentar que la elección sea transparente y que la gente tenga la seguridad de que el resultado de la elección es lo que la gente votó”. Si bien La Libertad Avanza no realizó denuncias formales sobre fraude electoral, el vocero libertario dijo que “hubo trampas electorales. En muchas mesas donde no teníamos fiscales se tergiversó la votación. Como no tenemos pruebas concretas, no hay forma que lo planteemos en la Justicia”.