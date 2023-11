Massa apuntó contra Milei por la privatización de la salud y la venta de órganos

"En un momento en el que la Argentina discute hasta la venta de órganos, escuchar hablar de que un papá o una mamá puede vender a su hijo o un órgano es una locura", aseguró. "El 19 se definen cosas muy importantes. Se define si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no; si tienen derecho a la indemnización o no; si tienen convenio colectivo de trabajo o no. Nosotros defendemos el trabajo con derechos. No queremos esclavos en la Argentina, queremos trabajadores bien pagos", agregó.

También señaló que desde UxP "queremos y mejores jubilaciones, más medicamentos, más protección para nuestros jubilados y jubiladas, que son los que trabajaron toda la vida" y se expresó a favor de defender la educación pública.

"Si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades, es que el hijo de un laburante o de un desocupado pueda soñar con ser ingeniero, abogado o presidente", afirmó el ministro, y cuestionó que "quieren transformarnos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con un arma en la mochila".

"Quieren privatizar los trenes, quieren privatizar el agua y las cloacas, quieren privatizar el asfaltado de las calles. Pero además, peor aún, quieren entregar nuestras Malvinas. La sangre de nuestros veteranos y nuestros caídos no se negocia", afirmó.

Massa remarcó que "estamos enfrentando un fenómeno raro que tiene que ver con la violencia, el autoritarismo y el cercenamiento de derechos". "Hablen con sus hijos y nietos, díganles que un país no se construye vendiendo órganos, sino con corazón. La Argentina que viene se construye con el corazón", concluyó.