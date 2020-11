Guzmán ratificó que no habrá devalución ni ajuste económico

“Lo más importante es tener un buen nuevo programa con el Fondo. Queremos movernos sobre bases sólidas, lograr un entendimiento común y legitimidad, no vamos a apurar esto”, detalló el titular del Palacio de Hacienda.

“Un acuerdo para marzo o abril, sería ciertamente aceptable”, aunque agregó que “no significa que no se pueda alcanzar antes, pero no hay garantías”. Según Guzmán, un consenso básico es que el FMI entendió que “una devaluación tendría consecuencias económicas y sociales desestabilizadoras”.

En otro pasaje de la entrevista Guzmán también descartó la pedir financiamiento barato al Fondo. “Tenemos que ser muy cuidadosos de endeudarnos en moneda extranjera” y advirtió que las exportaciones fueron muy débiles en los últimos 7 años.

Respecto a un posible ajuste, el funcionario fue categórico: “El programa de 2018 se basó en esos principios y no funcionó. La evidencia es abrumadora; en recesión, los ajustes fiscales no funcionan, y no es lo que estamos haciendo”, detalló.

“Ordenar las cuentas fiscales no significa reducir el gasto. De hecho, la Argentina aumentará el gasto real en áreas de alto impacto”, señaló. Del mismo modo, Guzmán descartó una devaluación, aunque admitió que la brecha cambiaria es un problema “que llevará tiempo resolver, todavía no podemos remover los controles de capital”. Para hacerlo, explicó, primero es necesario recomponer el nivel de reservas.

Según Guzmán, los datos del comercio exterior indican que el tipo de cambio oficial está en un nivel adecuado. “Lo del tipo de cambio paralelo tiene que ver con los flujos financieros, que no tienen nada que ver con la economía real”, explicó el ministro, y también dijo que el FMI entendió los efectos económicos y sociales desestabilizadores que tendría una devaluación.