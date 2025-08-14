SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de agosto 2025 - 16:21

Industria: el uso de capacidad instalada en junio se mantuvo debajo del 60% por séptimo mes consecutivo

Pese la cifra acotada, el número arrojó una leve mejora tanto en términos mensuales como interanuales. Versus 2024, la principal incidencia positiva la brindó Industrias metálicas básicas.

La industria uso el 58,8% de su capacidad instalada en junio.

La industria uso el 58,8% de su capacidad instalada en junio.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (83%), papel y cartón (68%), industrias metálicas básicas (64,3%), sustancias y productos químicos (64,0%) y productos alimenticios y bebidas (62,7%). Por el contrario, los que se ubicaron debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (55,1%), edición e impresión (52,8%), industria automotriz (52,0%), productos textiles (50,4%), metalmecánica excepto automotores (45,9%), productos de caucho y plástico (41,7%) y productos del tabaco (40,2%).

Noticia en desarrollo.-

