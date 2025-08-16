Un fin de semana de cuatro días: a qué se debe el feriado del 18 de agosto







Si bien no está en el calendario nacional, este día será un descanso para distintas localidades que celebran su aniversario.

El feriado del 18 de agosto llena de música, desfiles y tradición a General Rivas y Tres Algarrobos, en honor a su historia y espíritu comunitario.

El feriado del lunes 18 de agosto de 2025 ofrecerá a millones de argentinos la oportunidad de disfrutar un descanso extra y planificar escapadas. Esta fecha, que extiende el fin de semana a cuatro días, tiene un motivo histórico y cultural que la convierte en una celebración especial.

Más allá del alivio para estudiantes y trabajadores, este feriado también impulsa el turismo interno, ya que muchos destinos del país se preparan para recibir visitantes. La combinación de ocio, tradición y movimiento económico lo vuelve una jornada clave en el calendario nacional.

feriados 25 julio.jpg El feriado del 18 de agosto tendrá celebraciones con eventos que destacan su identidad y raíces locales. Por qué es feriado del lunes 18 de agosto de 2025 El lunes 18 de agosto será feriado local en dos puntos de la provincia de Buenos Aires: en General Rivas (Suipacha) por su celebración patronal, y en Tres Algarrobos (Carlos Tejedor) por el aniversario fundacional de la localidad.

Estos feriados responden al calendario de celebraciones municipales y no forman parte del esquema de feriados nacionales. Cada comunidad organiza sus propios eventos, que pueden incluir actos protocolares, actividades culturales y encuentros populares, atrayendo a vecinos y visitantes de la región.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

