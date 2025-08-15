Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó y tocó su valor mínimo en cuatro semanas. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.300 para la compra y a $1.320 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio paralelo cedió $20 y tocó su menor valor en casi un mes. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 1,5%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 15 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $13 y cerró a $1.300.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, viernes 15 de agosto Los contratos de dólar futuro anotan mayoría de bajas este jueves. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.332 y que en diciembre llegará hasta los $1.502.

Valor del MEP hoy, viernes 15 de agosto El dólar MEP opera a $1.324,73 y el spread con el oficial se ubica en 1,9%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 15 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,22 y la brecha se posiciona en 1,9%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 15 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 15 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.308,20, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 15 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.193, según Binance.