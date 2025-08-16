Luis Petri también será candidato: Javier Milei deberá cubrir dos bajas en áreas sensibles del Gabinete

El ministro de Defensa será candidato a diputado por la provincia de Mendoza. La confirmación se suma a la de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad nacional, que encabezará la lista de senadores en la ciudad de Buenos Aires.

Luego de que el viernes se confirmara la candidatura a senadora por la Ciudad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich , también su par de Defensa Luis Petri se postulará en Mendoza para llegar a la Cámara de Diputados.

Así, el Gabinete de Javier Milei se asegura dos bajas en carteras sensibles de Gobierno ; ministerios ambos que eran reclamados por la vicepresidenta, Victoria Villarruel , al inicio de la gestión libertaria. La llegada de Bullrich y Petri a esos ministerios fue el primer episodio de la interna entre el Presidente y su compañera del Poder Ejecutivo, que escaló hasta llegar ahora a una situación sin retorno.

Con el escenario actual de cara a octubre, Milei tendrá que buscar reemplazo para ambos sectores sensibles de su Gabinete. Defensa y Seguridad son dos carteras en las que el Presidente mantiene una participación limitada , donde delega en los liderazgos tanto de Petri como de Bullrich, dos funcionarios a quienes tiene en estima. Por el momento, no se habla de reemplazos en ninguno de los dos Ministerios, en una decisión compleja para el jefe de Estado.

La candidatura de Petri era una posibilidad en la mesa, ya que el ministro tiene la mira puesta en la gobernación mendocina en 2027 , como reemplazo de Alfredo Cornejo , el actual mandatario radical que firmó una alianza con Karina Milei para competir juntos en octubre. Cornejo no tiene posibilidad de ser reelecto y su sucesión está abierta, con la presión que llega desde La Libertad Avanza. Petri, en rigor, es radical, y compitió en las PASO 2023 contra Cornejo.

Asimismo, otro funcionario nacional, como Omar De Marchi , vice de Aerolíneas y hombre fuerte del PRO local, también tiene aspiraciones. De Marchi está enfrentado a Cornejo y el PRO en Mendoza competirá contra la sociedad LLA-UCR bajo el sello “ Provincias Unidas ” de los gobernadores dialoguistas que no cerraron con Karina.

El próximo 16 de agosto es la fecha límite para la presentación de las listas para los comicios legislativos. En este escenario electoral, el Presidente entregará una ofrenda floral en la plaza San Martín, en honor al paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

La jornada también prevé un homenaje en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Allí, parte del Gabinete - que se reunirá también en la Casa Rosada - dirá presente para conmemorar al prócer argentino.

La otra baja sensible en el Gabinete: Bullrich confirmó que será candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza

La candidatura de Petri se suma al anuncio realizado por Bullrich el pasado viernes, en el marco del cierre de listas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde ocho distritos renovarán representantes en el Senado de la Nación.

En este escenario electoral, la actual titular de la cartera de Seguridad confirmó su postulación a través de sus redes sociales. "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", anunció.

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025

Bullrich aseguró que su candidatura apunta a "dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país". En ese sentido, concluyó: "Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso.

Comunicada la candidatura, el jefe de Estado celebró contar con Bullrich en la contienda electoral: "Grande Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas".