16 de agosto 2025 - 17:30

Netflix sumó a su catálogo la intrigante película dirigida por Christopher Nolan que casi nadie pudo entender

Una de las películas más polémicas de Nolan está disponible en Netflix y es un film para ver varias veces si uno quiere lograr entenderlo.

Este éxito con la dirección de Nolan y la participación de Robert Pattinson está disponible en Netflix.

Ahora, sin necesidad de ir al cine, cualquiera puede descubrir por qué esta historia dio tanto que hablar en su estreno. Es de esas películas que se disfrutan más de una vez, porque siempre hay algo nuevo para encontrar en los distintos detalles que presenta.

Tenet
El éxito de Nolan es una de las joyas que tiene disponible Netflix en su catálogo.

De qué trata Tenet, la película de Nolan que da que hablar

Tenet sigue a un protagonista conocido solo como “El Protagonista”, un agente secreto que debe detener un conflicto que podría desatar una catástrofe global. La historia gira en torno a un concepto de “inversión del tiempo”, donde ciertos objetos y personas pueden moverse hacia atrás mientras el resto del mundo avanza normalmente. Esta mecánica genera situaciones de acción que desafían la lógica y mantienen al espectador atento a cada detalle.

El elenco incluye a John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, quienes interpretan a personajes clave en esta trama de espionaje internacional. La dirección de Christopher Nolan asegura que la película tenga un ritmo constante y secuencias de acción impactantes, combinando misterio, intriga y estrategias que requieren que el público preste atención a cada escena para seguir el hilo de la historia.

Netflix: tráiler de Tenet

Embed - TENET - Tráiler Oficial

Netflix: elenco de Tenet

  • John David Washington como el Protagonista
  • Robert Pattinson como Neil
  • Elizabeth Debicki como Kat
  • Dimple Kapadia como Priya
  • Martin Donovan como Víctor
  • Fiona Dourif como Wheeler
  • Yuri Kolokolnikov como Volkov
  • Himesh Patel como Mahir
  • Clémence Poésy como Laura
  • Aaron Taylor-Johnson como Ives
  • Michael Caine como Michael Crosby
  • Kenneth Branagh como Andrei Sator

