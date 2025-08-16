Netflix sumó a su catálogo una película de Christopher Nolan que atrapó a millones de personas con su mezcla de acción, intriga y giros inesperados. La propuesta combina espionaje, tensión y un estilo visual único que hace que cada escena sea parte de un rompecabezas apasionante.
Netflix sumó a su catálogo la intrigante película dirigida por Christopher Nolan que casi nadie pudo entender
Una de las películas más polémicas de Nolan está disponible en Netflix y es un film para ver varias veces si uno quiere lograr entenderlo.
Ahora, sin necesidad de ir al cine, cualquiera puede descubrir por qué esta historia dio tanto que hablar en su estreno. Es de esas películas que se disfrutan más de una vez, porque siempre hay algo nuevo para encontrar en los distintos detalles que presenta.
De qué trata Tenet, la película de Nolan que da que hablar
Tenet sigue a un protagonista conocido solo como “El Protagonista”, un agente secreto que debe detener un conflicto que podría desatar una catástrofe global. La historia gira en torno a un concepto de “inversión del tiempo”, donde ciertos objetos y personas pueden moverse hacia atrás mientras el resto del mundo avanza normalmente. Esta mecánica genera situaciones de acción que desafían la lógica y mantienen al espectador atento a cada detalle.
El elenco incluye a John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, quienes interpretan a personajes clave en esta trama de espionaje internacional. La dirección de Christopher Nolan asegura que la película tenga un ritmo constante y secuencias de acción impactantes, combinando misterio, intriga y estrategias que requieren que el público preste atención a cada escena para seguir el hilo de la historia.
Netflix: tráiler de Tenet
Netflix: elenco de Tenet
- John David Washington como el Protagonista
- Robert Pattinson como Neil
- Elizabeth Debicki como Kat
- Dimple Kapadia como Priya
- Martin Donovan como Víctor
- Fiona Dourif como Wheeler
- Yuri Kolokolnikov como Volkov
- Himesh Patel como Mahir
- Clémence Poésy como Laura
- Aaron Taylor-Johnson como Ives
- Michael Caine como Michael Crosby
- Kenneth Branagh como Andrei Sator
