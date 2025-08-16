Netflix sumó a su catálogo la intrigante película dirigida por Christopher Nolan que casi nadie pudo entender







Una de las películas más polémicas de Nolan está disponible en Netflix y es un film para ver varias veces si uno quiere lograr entenderlo.

Este éxito con la dirección de Nolan y la participación de Robert Pattinson está disponible en Netflix.

Netflix sumó a su catálogo una película de Christopher Nolan que atrapó a millones de personas con su mezcla de acción, intriga y giros inesperados. La propuesta combina espionaje, tensión y un estilo visual único que hace que cada escena sea parte de un rompecabezas apasionante.

Ahora, sin necesidad de ir al cine, cualquiera puede descubrir por qué esta historia dio tanto que hablar en su estreno. Es de esas películas que se disfrutan más de una vez, porque siempre hay algo nuevo para encontrar en los distintos detalles que presenta.

Tenet El éxito de Nolan es una de las joyas que tiene disponible Netflix en su catálogo. De qué trata Tenet, la película de Nolan que da que hablar Tenet sigue a un protagonista conocido solo como “El Protagonista”, un agente secreto que debe detener un conflicto que podría desatar una catástrofe global. La historia gira en torno a un concepto de “inversión del tiempo”, donde ciertos objetos y personas pueden moverse hacia atrás mientras el resto del mundo avanza normalmente. Esta mecánica genera situaciones de acción que desafían la lógica y mantienen al espectador atento a cada detalle.

El elenco incluye a John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, quienes interpretan a personajes clave en esta trama de espionaje internacional. La dirección de Christopher Nolan asegura que la película tenga un ritmo constante y secuencias de acción impactantes, combinando misterio, intriga y estrategias que requieren que el público preste atención a cada escena para seguir el hilo de la historia.

Netflix: tráiler de Tenet Embed - TENET - Tráiler Oficial Netflix: elenco de Tenet John David Washington como el Protagonista

Robert Pattinson como Neil

Elizabeth Debicki como Kat

Dimple Kapadia como Priya

Martin Donovan como Víctor

Fiona Dourif como Wheeler

Yuri Kolokolnikov como Volkov

Himesh Patel como Mahir

Clémence Poésy como Laura

Aaron Taylor-Johnson como Ives

Michael Caine como Michael Crosby

Kenneth Branagh como Andrei Sator

