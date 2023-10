Inflación: Coca-Cola anunció "aumentos preventivos" tras la suba del blue

La decisión tomó por sorpresa al gobierno y generó malestar en el área de Comercio Interior manejada por Matías Tombolini. La multinacional de bebidas y gaseosas comunicó a los comercios de todo el país "aumentos preventivos", y admitió que no respetarán los acuerdos de precios hasta que no haya nuevo presidente, para no perder márgenes de utilidad. La decisión tiene gran impacto, ya que el gigante multinacional tiene una participación del 65% en las góndolas.