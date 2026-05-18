Inflación desigual: qué provincias superaron el promedio nacional y cuáles perforaron el 2,6%

El IPC nacional de abril confirmó una desaceleración respecto de marzo. Sin embargo, las mediciones provinciales volvieron a reflejar fuertes diferencias regionales.

La inflación mostró una desaceleración en abril tanto a nivel nacional como en gran parte de las provincias argentinas. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional se ubicó en 2,6%, unos 0,8 puntos porcentuales por debajo del dato de marzo, en línea con un proceso de moderación que también comenzó a observarse en la mayoría de las jurisdicciones subnacionales que publican sus propios índices de precios.

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Sin embargo, detrás del promedio nacional volvieron a aparecer importantes diferencias regionales. Hubo provincias donde la inflación continuó claramente por encima del dato nacional y otras donde la desaceleración fue mucho más marcada.

El ranking lo encabezó Chaco, con un IPC mensual de 3,2%, convirtiéndose en la provincia con mayor inflación del país durante el cuarto mes del año. Detrás se ubicaron Neuquén y Santa Fe, ambas con una suba del 3%, mientras que Córdoba alcanzó el 2,9% y Tucumán el 2,7%.

En el otro extremo , Río Negro volvió a mostrar el menor incremento de precios del país , con una inflación mensual de 2,1%. También quedaron por debajo del promedio nacional Jujuy (2,2%), Mendoza (2,3%), San Luis (2,4%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,5%).

El informe remarcó además que abril dejó una clara tendencia desaceleratoria respecto de marzo. En ocho provincias la inflación redujo su velocidad de crecimiento, mientras que solo dos jurisdicciones mostraron una aceleración mensual.

Captura de pantalla 2026-05-18 085937 Variaciones de IPC por provincia, según Politikon Chaco

Aun así, el comportamiento fue dispar. Chaco fue justamente la provincia donde más se aceleraron los precios respecto del mes previo, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales. Río Negro también mostró una leve aceleración de 0,2 puntos. Por el contrario, las mayores desaceleraciones se registraron en Jujuy y Mendoza, donde la inflación cayó 1,4 y 1,3 puntos porcentuales respectivamente frente a marzo.

Cuál fue el rubro que más incidencia tuvo en los precios

Uno de los factores que volvió a explicar gran parte de la presión inflacionaria en las provincias fue el aumento en transporte y tarifas. En Tucumán, por ejemplo, el rubro Transporte avanzó 7,6% mensual, siendo una de las mayores subas sectoriales del país.

Algo similar ocurrió en San Luis, donde Transporte y Comunicación trepó 6,8%; en Neuquén subió 6,6%; en Córdoba 6,4%; y en Chaco alcanzó el 6%.

El rubro vivienda y servicios públicos también mantuvo fuertes incrementos en varias jurisdicciones. Chaco registró una suba de 7,6% en ese segmento, mientras que Tucumán mostró un aumento de 6,1%. Córdoba alcanzó el 4,6%, San Luis el 3,9% y Jujuy el 3,5%.

En términos acumulados, el primer cuatrimestre de 2026 cerró con una inflación nacional de 12,3%, superando el 11,6% registrado durante el mismo período del año pasado.

Entre las provincias con mayores aumentos acumulados en el año aparecen Tucumán, Jujuy y Santa Fe, todas con una inflación de 12,6% en el primer cuatrimestre. También quedaron por encima del promedio nacional Neuquén (12,1%) y San Luis (12%).

Más atrás se ubicaron Mendoza (11,9%), Chaco (11,8%), CABA (11,6%) y Córdoba (11,6%). Río Negro volvió a desmarcarse del resto del país con una inflación acumulada de 9,6%, siendo la única provincia que todavía no alcanzó los dos dígitos en el acumulado del año.

Captura de pantalla 2026-05-18 085952 Variaciones interanuales por provincia

La comparación interanual también mostró importantes diferencias regionales. Neuquén encabezó el ranking con una inflación de 36% interanual, seguida por San Luis (33,1%), Córdoba (33%), Santa Fe (32,9%) y la Ciudad de Buenos Aires (32,4%), todas por encima o en línea con el promedio nacional de 32,4%.