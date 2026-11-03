Inflación de EEUU: la Fed de San Francisco advierte que El Niño representa un "riesgo significativo"

Un estudio de la entidad de San Francisco prevé un impacto de hasta un punto porcentual en los precios hacia 2027 debido al calentamiento oceánico, en un contexto marcado por la persistencia inflacionaria y el impulso al empleo.

El fenómeno meteorológico de El Niño, que podría provocar un aumento sin precedentes en las temperaturas oceánicas durante los próximos meses, representa un "riesgo significativo" de que la inflación en Estados Unidos se incremente hacia 2027 . Sin embargo, también es probable que contribuya a la creación de empleo, según un estudio publicado este lunes por la Reserva Federal de San Francisco.

La Organización Meteorológica Mundial proyectó que el actual episodio de El Niño se encamina a ser uno de los más intensos del registro histórico. Este fenómeno climático desencadenará patrones extremos a nivel global, combinando sequías en determinadas geografías con severas inundaciones y olas de calor en diversas regiones del planeta.

"Estimamos que el episodio actual podría haber incrementado ya los niveles generales de precios en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales entre abril y julio de este año" , escribieron tres investigadores del banco regional de la Fed en la última edición de su " Economic Letter ".

Los economistas agregaron que "las estimaciones apuntan a que ese aumento inicial se atenuará a finales de este año, pero que luego podría impulsar los precios en 2027 hasta en un punto porcentual" .

La Reserva Federal continúa lidiando con un proceso inflacionario que lleva más de cinco años y medio desviado de la meta oficial del 2%. El fenómeno responde a una sucesión de turbulencias sobre la economía real: a las disrupciones logísticas heredadas del COVID le siguieron el alza generalizada de aranceles aplicada en 2025, y el reciente salto en los precios del petróleo derivado del conflicto bélico en Irán iniciado a principios de este año.

La Organización Meteorológica Mundial proyectó que el actual episodio de El Niño se encamina a ser uno de los más intensos del registro histórico.

La previsión de que un nuevo shock pudiera ejercer presión al alza sobre los precios se da en un contexto en el que la Reserva Federal también enfrenta el impacto inflacionario derivado de la demanda de bienes y servicios vinculados a la inteligencia artificial, a lo que se suman unas condiciones financieras que, según los analistas, no resultan especialmente restrictivas.

En ese marco, la Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios la semana pasada, pero el mercado anticipa que incrementará la tasa de referencia en diciembre y aplicará nuevos ajustes el año que viene con el objetivo de contener la inflación.

La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios la semana pasada, pero el mercado anticipa que incrementará la tasa de referencia en diciembre.

La incertidumbre por el fenómeno

El impacto final de El Niño sobre la economía de Estados Unidos permanece bajo una clara incertidumbre, según advirtieron en un informe reciente los investigadores asociados de la Fed de San Francisco, Molly Arden y Toby Graf, en autoría conjunta con la economista sénior Brigitte Roth Tran.

Aunque la mejora en la precisión de los pronósticos meteorológicos permite que empresas, hogares y hacedores de política monetaria estén mejor preparados que en el pasado, la creciente integración de los mercados globales implica que la economía estadounidense puede ser hoy más sensible que antes a las perturbaciones externas, señalaron los autores del informe.

"Acontecimientos más recientes, como las perturbaciones en el mercado de los fertilizantes, las interrupciones en la cadena de suministro de los mercados energéticos y los fenómenos meteorológicos sin precedentes, también podrían interactuar con este fenómeno de El Niño de formas inesperadas", señalaron.