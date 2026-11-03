¿Por qué tenés el living ordenado y la habitación hecha un caos? Esto dice la psicología

La distribución de las tareas domésticas puede revelar cómo administramos el tiempo, la energía y la intimidad dentro del hogar.

La organización de los ambientes del hogar puede variar según las costumbres y necesidades de cada persona.

Hay una escena bastante habitual en muchos hogares : el living está impecable, la cocina tiene las mesadas despejadas y todo parece estar en su lugar. Sin embargo, alcanza con abrir la puerta de la habitación para encontrar ropa acumulada sobre una silla, objetos fuera de sitio y una cama que todavía espera ser tendida. La ciencia estudia este hábito rutinario.

Aunque a primera vista pueda parecer una contradicción, la psicología plantea que este comportamiento no necesariamente está relacionado con la pereza o la falta de disciplina . La manera en que cada persona organiza su vivienda también responde a sus necesidades, sus prioridades y la importancia que les asigna a los distintos ambientes.

Para comprender este comportamiento hay que observar qué función cumple cada ambiente dentro de una vivienda . La cocina y el living suelen ser espacios de uso compartido, donde se desarrollan actividades cotidianas y se recibe a familiares, amigos o invitados. Mantenerlos ordenados permite circular con comodidad, cocinar sin inconvenientes y disfrutar de una convivencia más organizada.

La forma de mantener una vivienda puede estar atravesada por factores que van más allá de la limpieza.

En cambio, el dormitorio suele tener una función diferente. Es un espacio íntimo, destinado principalmente al descanso, la privacidad y las actividades personales. Por esa razón, algunas personas no sienten la misma necesidad de mantenerlo impecable que al resto de la casa.

También influye la percepción que cada individuo tiene sobre la comodidad . Mientras algunas personas necesitan que todo esté perfectamente acomodado para sentirse tranquilas, otras pueden desenvolverse sin problemas en un entorno donde hay prendas sobre una silla, libros en la mesa de luz o cajones pendientes de organizar.

La funcionalidad antes que la apariencia puede convertirse en el criterio que determina cómo se distribuyen las tareas. Por ejemplo, alguien que cocina todos los días probablemente priorice limpiar la mesada y lavar los utensilios antes de acostarse, porque necesita encontrar ese espacio preparado para la siguiente jornada.

El sesgo del espacio público vs. el espacio privado: por qué ocultas el desorden

Otro elemento que interviene es la diferencia entre los ambientes que quedan expuestos a otras personas y aquellos que funcionan como espacios personales.

Cuando alguien sabe que recibirá visitas, es habitual que priorice la limpieza del living, el comedor y la cocina. Acomodar los almohadones, despejar la mesa y guardar los objetos que quedaron fuera de lugar son acciones que permiten presentar una casa más ordenada.

Los espacios compartidos y los rincones privados no siempre reciben el mismo nivel de atención. Pexels

En algunos casos, incluso aparece la clásica escena de guardar rápidamente todo aquello que está desparramado en una habitación antes de que lleguen los invitados. La famosa puerta cerrada funciona como una solución momentánea para evitar que el desorden quede a la vista.

La exposición tiene un papel importante. Una mesa llena de objetos puede resultar incómoda cuando hay otras personas en casa, pero una silla con ropa acumulada dentro de la habitación quizá no genere ninguna preocupación para quien vive allí.

La personalidad puede influir en estas diferencias, aunque no existe una relación automática entre ser organizado y mantener todos los ambientes bajo el mismo nivel de exigencia.

Estrés, cansancio y gestión de la energía: los detonantes del caos en el dormitorio

La acumulación de responsabilidades es otro factor que puede explicar por qué una habitación termina convertida en un depósito de tareas pendientes. Después de trabajar, estudiar, realizar compras, cocinar y atender compromisos familiares, no siempre quedan ganas de dedicar tiempo a doblar prendas, limpiar muebles o reorganizar los cajones.

Cuando se acumulan las responsabilidades, tendemos a resolver primero las tareas que percibimos como más urgentes y postergamos aquellas que parecen menos necesarias. Así, el desorden puede estar relacionado con la distribución del tiempo y la energía, sin que necesariamente refleje un rasgo de personalidad.

También interviene la fatiga de decisión. Ordenar una habitación implica tomar pequeñas decisiones de manera permanente: qué ropa guardar, qué prendas lavar, qué objetos conservar y dónde colocar cada cosa. Cuando la mente está saturada, incluso esas actividades sencillas pueden sentirse como una obligación adicional.

El estrés y el agotamiento también pueden modificar los hábitos domésticos. Una persona que atraviesa una etapa de mucho trabajo o dificultades personales puede dejar de prestar atención a cuestiones que antes resolvía automáticamente.

Una alternativa para evitar que las tareas se acumulen es dividir el orden en acciones pequeñas: guardar la ropa antes de acostarse, despejar la mesa de luz o dedicar diez minutos a organizar un sector del placard. No hace falta transformar toda la habitación en una sola jornada.