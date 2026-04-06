Inflación global: el 34% de las grandes empresas ya traslada la mayor parte de los costos a los consumidores + Seguir en









Un informe privado revela que cada vez más compañías llevan a precios el impacto de los aranceles de Trump, en un contexto de incertidumbre regulatoria y caída de ventas.

Un informe de KPGM revela que las compañías trasladan los aumentos de aranceles. Depositphotos

Las políticas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienzan a impactar de lleno en los consumidores. Según una encuesta de la consultora KPMG, un número creciente de grandes empresas ya trasladó la mayor parte de esos costos a los precios finales y prevé nuevas subas en los próximos meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El relevamiento, realizado entre 300 altos ejecutivos de compañías con ingresos superiores a los u$s1.000 millones, muestra que el 34% de las empresas ya transfiere la mayor parte del costo de los aranceles a los consumidores. La cifra representa un salto significativo frente al 21% registrado en septiembre de 2025 y al 13% de mayo del mismo año, poco después de que se anunciara el endurecimiento de la política comercial.

Además, más de la mitad de los ejecutivos consultados (55%) anticipó aumentos de precios de al menos el 15% en los próximos seis meses, en un escenario donde las presiones sobre los costos se mantienen elevadas.

Subas que van más allá de los aranceles El informe también advierte que el traslado de costos no se limita únicamente a los productos alcanzados por las medidas comerciales. El 37% de las empresas reconoció haber incrementado precios en bienes no afectados por los aranceles, mientras que un 19% aplicó subas incluso por encima del impacto directo de los costos de importación.

“La carga de los aranceles ahora recae directamente sobre el consumidor. Si bien las empresas absorbieron el impacto inicial en sus márgenes, la mayoría está reconfigurando sus esquemas de precios para un entorno donde las presiones de costos son permanentes”, señaló Brian Higgins, responsable del sector de manufactura industrial de KPMG en Estados Unidos.

donald trump corte suprema Donald Trump sigue presionano a las economías con un 10% de tasa global Caída de ventas y menor actividad El endurecimiento de la política arancelaria también comienza a reflejarse en la actividad. El 82% de las compañías relevadas reportó una caída en las ventas externas, mientras que el 61% indicó una baja en las ventas dentro del mercado estadounidense. Estos datos refuerzan la preocupación por el impacto de las tensiones comerciales sobre el crecimiento económico, en un contexto donde el aumento de precios podría afectar el consumo. El escenario se vuelve aún más complejo tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró ilegales algunos de los aranceles impulsados por Trump. Sin embargo, el mandatario ya anticipó que buscará reimponer medidas similares bajo otros marcos legales. De hecho, tras la decisión judicial, el Gobierno avanzó con aranceles globales del 10%, que solo pueden mantenerse por un período limitado de hasta 150 días según la normativa vigente. Aun así, persiste la incertidumbre sobre el alcance de las futuras medidas. Sectores como el comercio minorista y los bienes de consumo aparecen como los más difíciles de gravar, debido a la complejidad de las cadenas de producción y la diversidad de productos.