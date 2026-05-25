El arte geométrico de Pablo Sinaí desembarca en el Paseo de las Artes Duhau

Hasta el 28 de junio puede verse una selección de 43 obras producidas entre 2015 y 2025 bajo el título de “Las señales” de Pablo Sinaí (Buenos Aires, 1980).

Hasta el 28 de junio puede verse una selección de 43 obras producidas entre 2015 y 2025 bajo el título de “Las señales” de Pablo Sinaí (Buenos Aires, 1980).

Egresado de la Escuela de Bellas Artes en 1999 se formó también junto a Ernesto Ballesteros , Tulio de Sagastizábal , Leila Tschopp , Andrés Sobrino y destacados artistas con lenguaje propio y también destacados exponentes de una contemporaneidad pluralista.

Sinaí ganó en 2018 el Tercer Premio de Pintura del Salón Nacional además de diversas Menciones en diferentes concursos de prestigio, estuvo en una residencia internacional en Canadá y también fue invitado a la Residencia Internacional para artistas en Chengdu, China .

En su texto para su muestra actual en el Paseo de las Artes Duhau el artista señala que no es un recorrido cronológico sino un sistema de relaciones, y que en lo personal, constituye una oportunidad para revisar momentos puntuales de su trayectoria. El artista concibe la pintura como pensamiento reflexivo, espacialidad y un estado temperamental de la materia

Inscripto en la abstracción geométrica, conocimos su obra en oportunidad de una exposición en el MACBA “Neo Post”, geometría del siglo XXI, en la que se veían una gran diversidad de planteos, entre ellos, efectos ópticos, monocromos, el uso de medios digitales, elementos ajenos a la tradición geométrica, el bordado, citas sutiles a otros pintores, lo conceptual, las instalaciones a gran escala, el ornamento, las abstracciones arquitectónicas en contraposición a la geometría pura y dura que le permite nuevas lecturas.

La sujeción . Acrilico sobre lienzo . 66x48 cm . 2023 La sujeción . Acrilico sobre lienzo . 66x48 cm . 2023

De allí la obsesión del artista por no quedar encasillado en la geometría sin concesiones pero ella está presente, contenida, a través de formas y un cromatismo atrayentes , en ocasiones, se sale de la forma tradicional contra la pared. Según un ensayo de Robert Morgan, destacado crítico estadounidense ( New York, 1943) “la geometría en el arte no es simplemente una tendencia sino un vehículo para una mejor comprensión de quiénes somos como seres humanos, ya que está omnipresente en nuestro mundo, independientemente de la cultura, la nacionalidad o el grupo étnico y nos permite un lugar para vivir en el habitat al que pertenecemos”.