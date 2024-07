Inflación de junio: ¿qué fue lo que más aumentó y bajó en el mes?

Inflación de junio: ¿qué productos fueron los que más aumentaron y bajaron en el mes?

La inflación en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 3%. En este contexto, las canastas básicas subieron 2,6% la total, que mide el umbral de pobreza, y 1,6%, la alimentaria, que sitúa la línea de la indigencia. Con este aumento, una familia "tipo" necesitó $873.169 para no ser considerada pobre, y $393.319 para no caer en la indigencia.

Dentro de una selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el Gran Buenos Aires, que releva el INDEC, se registraron subas de precios de hasta 10,2% y bajas de hasta 18,5%.

Diez productos que más aumentaron

Batata por kilo: 10,2% Agua sin gas: 9,7% Manteca: 9,2% Zapallo anco: 7,5% Banana: 7,4% Queso sardo por kilo: 6,1% Harina común 000: 5,3% Yerba mate por kilo: 5,2% Queso pategras por kilo: 5,2% Detergente líquido: 5%

Diez productos que más bajaron