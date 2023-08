Inflación: los precios de los alimentos escalaron al 7,6% en julio en Buenos Aires

Según el relevamiento mensual realizo por ISEPCI en 900 comercios de cercanía de veinte distritos del conurbano bonaerense, una familia de dos personas adultas y dos niños, debió sumar $7.812 a su presupuesto mensual. El valor de la C anasta Básica de Alimentos (CBA) fue de $110.079,25 (una suba de 7,64% respecto a junio).

Mientras que las carnes continúan “retrasadas”: 3,41% en julio y 80% en los últimos doce meses. Curiosamente lo que más aumentó fue el hígado (14%), seguido del pollo (6,4%) y el asado (4,7%).

Canasta Básica Total y el aumento de servicios

Como sabemos la Canasta Básica Total (CBT) suma a los alimentos básicos un universo de productos igualmente indispensables para la vida cotidiana (salud, educación, transporte, vestido, tarifas, etc.). Calcular su valor es importante porque cuando una persona o una familia no tiene el ingreso mensual suficiente para cubrir su costo total es considerada que está por debajo de la línea de pobreza. Desde hace largo tiempo las subas de los alimentos son el motor de la inflación en general y de la CBT en particular.

Sin embargo, venimos advirtiendo desde fin del año pasado, que los aumentos de las tarifas de gas, electricidad, combustibles, comunicaciones, transporte, mantenimiento del hogar, en muchos casos están por encima de los incrementos en alimentos, impactando fuertemente sobre la CBT.

Así es que ésta, en junio alcanzó para el hogar de cuatro integrantes un valor de $228.053,27 mientras que en julio llegó a $245.476,73. En julio del 2022 la misma familia necesitaba $112.922,54 para costear los mismos gastos, por lo que en el curso de los últimos doce meses debió agregar a sus ingresos unos 132.554,19 mil pesos –más del doble-, para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Según la última publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC en la comparación de las variaciones entre alimentos y algunos servicios básicos surgen ciertos datos significativos: mientras los aumentos interanuales de rubros como agua, electricidad, y gas, Salud, Transporte y Comunicación, están por debajo de los producidos en alimentos, en el mes de junio pasado las subas en estos servicios los duplicaron.