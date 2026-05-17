Bariloche: un impactante incendio afectó al Hotel Huemul y obligó a evacuar el edificio

Un incendio de gran magnitud afectó este sábado al Hotel Huemul , un histórico establecimiento turístico ubicado sobre el kilómetro 1,5 de la avenida Bustillo , frente al lago Nahuel Huapi , en San Carlos de Bariloche . Según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado por una quema de hojas secas que se descontroló y alcanzó parte de la estructura.

El siniestro comenzó alrededor de las 15 y fue controlado cerca de las 20 , tras un operativo conjunto del que participaron bomberos voluntarios , el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) , la Policía de Río Negro , Protección Civil y otros equipos de emergencia. Luego de contener las llamas, las dotaciones continuaron con tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos.

Todas las personas que se encontraban en el lugar, entre huéspedes y trabajadores , fueron evacuadas a tiempo. De acuerdo con los reportes oficiales, no hubo heridos de gravedad. Una mujer recibió asistencia por inhalación de humo , mientras que dos bomberos también fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Zonal Ramón Carrillo . Desde el centro de salud indicaron que ambos se encontraban estables.

El encargado de Protección Civil de Bariloche , Jesús Vargas , explicó en declaraciones televisivas que el incendio habría comenzado por una quema y señaló que el edificio sufrió daños importantes. Según detalló, el fuego afectó sectores de las dos alas del hotel y provocó daños severos entre el techo y el piso superior.

Vargas indicó además que algunas estructuras colapsaron, entre ellas partes de mampostería y chimeneas, lo que complicó las tareas de los equipos de emergencia. También remarcó que el operativo demandó una gran cantidad de recursos, incluso con apoyo de personal proveniente de Dina Huapi.

incendio Las dotaciones trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y realizar tareas de enfriamiento en el edificio.

Desde el SPLIF Bariloche informaron que recibieron el aviso a las 15:16 y acudieron inicialmente con un móvil y cinco combatientes. Luego se sumaron más autobombas y personal especializado. Como medida preventiva, las autoridades dispusieron cortes de tránsito sobre la avenida Bustillo para facilitar el trabajo de las dotaciones y restringir el acceso a la zona.

El jefe del SPLIF local, Nelson Leal, sostuvo que las primeras hipótesis apuntan a una quema de pastizales o residuos forestales en la costa del lago, aunque aclaró que deberá esperarse el resultado de la investigación para determinar el origen exacto.

Daños en un establecimiento tradicional de Bariloche

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, se acercó al lugar y lamentó lo ocurrido. También pidió tranquilidad y destacó el trabajo de los equipos desplegados para controlar el fuego.

El Hotel Huemul es uno de los establecimientos turísticos reconocidos de la ciudad. Está ubicado a pocos minutos del centro, frente al Nahuel Huapi, y cuenta con casi un centenar de habitaciones. El edificio se encontraba en refacción al momento del siniestro.

Vecinos y turistas registraron videos del avance de las llamas, que rápidamente se viralizaron en redes sociales por tratarse de un inmueble tradicional de la ciudad patagónica.