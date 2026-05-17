Venezuela confirmó la deportación del exministro Alex Saab a EEUU + Agregar ámbito en









Caracas consideró que el empresario "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional".

Alex Saab, exministro de Nicolás Maduro.

El Gobierno de Venezuela oficializó la deportación a Estados Unidos del empresario Alex Saab, exministro y cercano colaborador de Nicolás Maduro, para que responda por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano. La medida se dio a conocer mediante un comunicado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) transmitido por la televisión pública estatal.

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Según constató la Agencia Noticias Argentinas, la medida se tomó debido al escenario procesal que enfrenta Saab ante la justicia estadounidense, donde es investigado por múltiples causas. Al respecto, la administración de Caracas argumentó que el exministro "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional".

Del mismo modo, la entidad puntualizó que el hombre de negocios posee "nacionalidad colombiana" y que su expulsión se concretó este sábado "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".

El derrotero judicial de Saab cobró gran relevancia en la agenda internacional durante los últimos años, quedando en el centro de minuciosos procesos legales y pesquisas enfocadas en presuntas redes de finanzas irregulares.

Maduro y Saab Nicolás Maduro y Alex Saab. Quién Alex Saab, el cercano colaborador de Nicolás Maduro El historial de Alex Saab con la justicia norteamericana registra un antecedente clave en el 2020, cuando fue arrestado en Cabo Verde para luego ser extraditado a los Estados Unidos de América por cargos de blanqueo de capitales.

Posteriormente, en 2023, el empresario obtuvo su libertad tras un canje de prisioneros acordado entre las administraciones de Caracas y Washington. Este antecedente resulta fundamental para comprender su situación actual, dado que las autoridades migratorias de Venezuela acaban de concretar una nueva e inesperada deportación del exministro hacia territorio estadounidense, donde deberá rendir cuentas de forma definitiva ante los tribunales. Desde el 2024, el funcionario se desempeñó al frente del Ministerio de Industria y Producción Nacional, al mismo tiempo que lideró el Centro Internacional de Inversión Productiva, funciones que desempeñó hasta el pasado mes de enero.