La picante frase de Ángel Di María contra el arbitraje tras la derrota frente a River: "Sabíamos que podía pasar" + Agregar ámbito en









El delantero del "Canalla" cuestionó el penal que definió la semifinal en el Monumental y dejó fuertes declaraciones tras la eliminación de Rosario Central.

Ángel Di María cuestionó el arbitraje tras la derrota de Rosario Central ante River en el Monumental.

Ángel Di María criticó el arbitraje luego de la derrota de Rosario Central ante River en el Monumental y apuntó contra el penal que definió la semifinal del Torneo Apertura. Tras la eliminación del “Canalla”, el campeón del mundo expresó su malestar por algunas decisiones del partido y dejó declaraciones cargadas de bronca.

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La fuerte queja de Di María tras la derrota ante River El conjunto dirigido por Eduardo Coudet perdió 1-0 frente a River con un gol de penal convertido por Facundo Colidio y quedó eliminado del campeonato. Finalizado el encuentro, Di María habló con los medios y dejó una frase que rápidamente generó repercusión.

“Nos ganaron por un gol de penal, sabíamos que estas cosas podían pasar acá, no por nada hablaron antes”, lanzó el delantero rosarino, visiblemente molesto por el fallo arbitral que terminó inclinando el partido a favor del equipo de Núñez.

Las declaraciones del futbolista dejaron en evidencia el malestar que existía en Rosario Central por el desarrollo del encuentro y por algunas situaciones puntuales que el plantel consideró polémicas durante la semifinal disputada en el Monumental.

El penal que definió la semifinal del Apertura River consiguió el triunfo gracias a un penal convertido por Facundo Colidio y se transformó en el primer finalista del Torneo Apertura. En un partido marcado por la tensión y la paridad, la decisión arbitral terminó siendo el eje principal de las discusiones una vez terminado el encuentro.

PENAL RIVER ROSARIO CENTRAL El campeón del mundo dejó una frase picante luego del penal que definió la semifinal del Apertura. ESPN Rosario Central no logró imponer condiciones durante varios pasajes del partido y terminó despidiéndose del torneo con una sensación de bronca. En ese contexto, Di María fue una de las voces más contundentes al momento de analizar la eliminación. La llamativa revelación sobre el viaje del plantel Además de cuestionar el arbitraje, el campeón del mundo también sorprendió al revelar un inconveniente que sufrió la delegación antes del partido disputado en Buenos Aires. “Nos tocó venir en colectivo porque en Aeroparque no se podía aterrizar. No sé qué pasó”, explicó el delantero, agregándole otro foco de tensión a una noche caliente para el conjunto rosarino. La frase sumó un nuevo capítulo a una semifinal atravesada por las polémicas y el clima caliente dentro y fuera de la cancha. Mientras River celebró el pase a la final del Apertura, en Rosario Central quedó un fuerte enojo por lo ocurrido en el Monumental y por el desenlace de una serie que terminó definida desde los doce pasos.