Inflación: más de la mitad de las provincias registró en agosto una suba superior al IPC de INDEC

Aunque el costo de vida nacional marcó su menor ritmo de suba desde junio de 2025, un informe reveló que seis de cada diez provincias con medición propia superaron la cifra oficial. Los aumentos en tarifas y educación traccionaron los precios en el interior.

Inflación provincial: Seis de las diez provincias con índices propios registraron en agosto una suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mayor al 1,7% medido por el INDEC.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional marcó un avance del 1,7% en agosto. El dato implicó el menor ritmo de aumento desde el mes de junio de 2025. Sin embargo, el mapa provincial exhibió comportamientos heterogéneos: aunque predominó el freno en la dinámica inflacionaria , gran parte de las provincias presentó incrementos por encima del promedio nacional.

En ese retrato, diez provincias midieron la inflación en sus provincias y en seis de esos casos dio un mayor incremento del IPC nacional. A su vez, este dato refuerza las críticas respecto al sistema de medición del INDEC, el cuál tuvo numerosas críticas por su desactualización, y según la consultora Equilibra, hubiera otorgado un número mayor de inflación de agosto.

Los números son proporcionados por la consultora Politikon Chaco , que en su reciente informe de agosto detalló los desempeños dispares entre los estados subnacionales.

De esa manera, según el informe seis distritos registraron subas de sus IPC superior al promedio nacional: lideró Neuquén con 2,3% , seguida por Río Negro con 2,1% y Chaco con 1,9% , mientras que Santa Fe, Tucumán y Córdoba exhibieron una suba del 1,8%.

Por su parte, CABA, Jujuy y San Luis crecieron en igual nivel que el total país con 1,7%, y la excepción a la regla fue Mendoza , la única con una aumento inferior al nivel nacional, cerrando el mes con 1,5% de suba.

Seis de las diez provincias con índices propios registraron en agosto una suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mayor al 1,7% medido por el INDEC.

En relación al mes previo, se destaca una tendencia desaceleratoria, aunque en intensidades, en su mayoría, inferiores a la observada para el nivel general nacional. En seis provincias la inflación disminuyó su velocidad de crecimiento respecto al mes previo, siendo CABA y Río Negro (-1,2 y -0,5 p.p. respectivamente) las que exhibieron las mayores desaceleraciones, al tiempo que Jujuy, Mendoza, Tucumán y Santa Fe lo hicieron en menor magnitud.

Los factores más relevantes en cada distrito

Según Politikon Chaco, el rubro Vivienda y servicios públicos se consolidó como un factor de presión transversal en la mayoría de los distritos analizados, con subas marcadas en siete jurisdicciones: Chaco (+3,6%), Mendoza (+2,8%), CABA (+2,6%), San Luis (+2,6%), Córdoba (+2,5%), Santa Fe (+2,4%) y Neuquén (+2,3%).

En segundo lugar se ubicó Educación, con una dinámica más heterogénea pero incrementos pronunciados en provincias como Neuquén (+4,4%), Jujuy (+4,0%), Mendoza (+3,9%), San Luis (+3,1%), Tucumán (+3,0%) y Córdoba (+2,9%).

Por su parte, la división de Alimentos y bebidas mostró una presión extendida aunque moderada en comparación con los servicios y la enseñanza. Los mayores aumentos se registraron en Neuquén (+3,0%), Río Negro (+2,7%), Chaco (+2,6%) y Jujuy (+2,5%). Si bien el rubro no encabezó la aceleración en todo el país, sostuvo un peso determinante en la Patagonia y en las provincias del Norte.

El acumulado en lo que va del año

A nivel nacional, la suba acumulada de la inflación entre enero y agosto del corriente año fue del 21,3%, por encima del 19,5% registrado en igual período del 2025.

Según el estudio de Politikon Chaco, entre las provincias, Neuquén posee la mayor suba acumulada del año con 22,8%, seguida por Chaco (22,0%), Santa Fe (21,6%), CABA (21,5%) y Jujuy (21,4%), siendo estos los distritos que se posicionan por encima del resultado nacional. En el extremo opuesto, San Luis se ubica al fondo del ranking con la menor variación acumulada (18,7%).

Neuquén posee la mayor suba acumulada del año con 22,8%, seguida por Chaco (22,0%), Santa Fe (21,6%), CABA (21,5%) y Jujuy (21,4%), siendo estos los distritos que se posicionan por encima del resultado nacional.

En este marco, se destaca que ocho provincias mostraron, en línea con el total nacional, una suba acumulada entre enero y agosto de 2026 mayor al de igual período de 2025; entre estos, las aceleraciones más importantes se dieron en Río Negro (+5,7 p.p.) y Chaco (+3,5 p.p.); en el extremo opuesto, en únicas dos provincias con desaceleración en el resultado acumulado son Córdoba (-0,8 p.p.) y Neuquén (-2,0 p.p.).

Variación interanual de los IPC provinciales

A nivel país, el mes de agosto 2026 mostró una suba interanual del IPC del 33,5%, apenas por debajo del registro del mes anterior. En ese marco, según el informe, cuatro provincias muestran una variación interanual superior a al nivel nacional: son Neuquén (36,2%), Santa Fe (34,2%), Chaco (34,2%) y Tucumán (33,9%). Por el contrario, el resto de los distritos se ubicó por debajo del dato nacional, con Río Negro al fondo del ranking (28,2%).