Cuánto cuesta la saga completa de los libros de Harry Potter

Las siete novelas principales de la exitosa historia se consiguen juntas en distintos formatos, pero las ediciones especiales pueden ser muy caras.

Más de veinte años después de la publicación de " La piedra filosofal ", la primera novela de la saga de Harry Potter , creada por J.K. Rowling , sigue sumando nuevos lectores. Para alguien que quiere empezar desde cero, una de las primeras preguntas es cuánto hay que gastar para tener todos los libros principales en la biblioteca.

Esa respuesta va a variar según el formato, ya que existen estuches pensados para leer toda la colección de corrido, versiones de bolsillo más económicas y ediciones ilustradas que están diseñadas especialmente para los fanáticos y los coleccionistas.

La historia principal está formada por siete novelas , publicadas entre 1997 y 2007. Esos son los libros que siguen los años de Harry en Hogwarts y su enfrentamiento con Lord Voldemort . El orden de lectura es:

A esos se le suma " Harry Potter y el legado maldito ", publicado en 2016. Si bien no es una novela como tal, se trata del texto de la obra teatral que arranca 19 años después del final de la historia original. Si se toma el universo ampliado, la cantidad crece y pasa a 15 publicaciones oficiales escritas o supervisadas por Rowling , incluyendo los tres títulos de la Biblioteca de Hogwarts, los guiones de "Animales Fantásticos" y textos complementarios publicados originalmente en Pottermore.

Una de las mejores opciones es comprar directamente los siete libros dentro de un mismo estuche . La edición de Salamandra con tapas diseñadas por el ilustrador Jonny Duddle incluye todas las novelas principales en tapa blanda y normalmente tiene un precio de $205.499, pero actualmente se encuentra al 50% de descuento por $102.750 .

Por otro lado, la página argentina de Penguin Libros muestra el Pack Harry Potter - La serie completa a $212.499. Comprar el estuche es una buena opción porque te permite tener toda la historia principal en el mismo formato y no tener que buscar cada título por separado. El precio final va a cambiar bastante según la tienda, las promociones disponibles y el tipo de edición.

El precio cambia bastante según el formato elegido. Gentileza - HBO Max

Las diferentes versiones de los libros y sus precios

Quienes no buscan únicamente leer la historia tienen muchas otras alternativas, por ejemplo, Penguin ofrece distintas colecciones para todos los presupuestos y gustos. Entre las más económicas aparece la edición de bolsillo en la que "El prisionero de Azkaban" figura a $30.599, "El cáliz de fuego" a $58.999, "La Orden del Fénix" a $59.399, "El misterio del príncipe" a $42.399 y "Las Reliquias de la Muerte" a $58.999.

También está el formato grande tradicional, colección en la que los primeros tres títulos aparecen a $71.999 cada uno, pero "El cáliz de fuego" está a $80.499, "La Orden del Fénix" a $101.499 y los últimos dos a $88.999 cada uno. Para quienes prefieren libros más visuales, las versiones ilustradas por Jim Kay arrancan en $110.499 y llegan a $130.999 entre los primeros cuatro volúmenes disponibles.

Las ediciones especiales de MinaLima, con elementos desplegables y un diseño mucho más trabajado, están a $130.999 por tomo en los tres primeros libros. También existe una edición especial por el 25° aniversario de "La piedra filosofal", publicada a $49.999. De todas formas, la mejor opción para tener la saga completa sin pagar una fortuna es comprando el estuche de los 7 libros.

Harry Potter, la serie: cuándo estrena y dónde podrá verse

El interés por una de las franquicias más populares del mundo vuelve a tomar impulso ante la llegada de la nueva serie de HBO Max. La primera temporada tomará como base la trama de "Harry Potter y la Piedra Filosofal" a lo largo de ocho episodios, con un estreno programado en esa plataforma para el 25 de diciembre de 2026.

El proyecto cuenta con guión y producción ejecutiva de Francesca Gardiner, junto a la dirección de Mark Mylod en varios capítulos. La narración volverá a enfocarse en los inicios del joven mago al recibir su carta de ingreso a Hogwarts tras cumplir 11 años, dando comienzo a su entrenamiento mágico y a sus primeros enfrentamientos con los peligros de su pasado.

El elenco principal presentará nuevas caras en los roles centrales: