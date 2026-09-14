"El Reino Unido llega a su fin": Escocia, Gales e Irlanda del Norte postulan su independencia

Los líderes nacionalistas reforzaron su alianza, reivindicaron el derecho a la autodeterminación y aseguraron que el futuro de sus territorios está en la UE.

Los dirigentes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reforzaron en Cardiff su cooperación política.

Los principales dirigentes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reforzaron este lunes en Cardiff su apuesta por separarse del Reino Unido y coordinaron una estrategia común para avanzar con sus reclamos. Los líderes defendieron el derecho a la autodeterminación y advirtieron que "el tiempo de Westminister está llegando a su fin".

El encuentro reunió al primer ministro escocés y líder del Partido Nacional Escocés (SNP), John Swinney; al referente del partido galés Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth; y a la dirigente del Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O'Neill. Los tres participaron de la reunión en calidad de dirigentes partidarios y no como representantes de sus respectivos gobiernos.

“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún Gobierno de Westminster (británico) tiene derecho a poner trabas a la democracia ”, expresaron los dirigentes en el documento conjunto difundido tras el encuentro en la capital de Gales.

Los tres partidos comparten el objetivo de modificar la actual organización territorial del Reino Unido , aunque existen diferencias sobre el camino y los tiempos para conseguirlo. El SNP impulsa la independencia de Escocia, Plaid Cymru promueve la separación de Gales y el Sinn Féin busca avanzar hacia la unidad de Irlanda.

“Por primera vez en la historia, la población de todas estas islas tiene primeros ministros en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte que están comprometidos con independizarse del Reino Unido”, señalaron en la declaración.

Los dirigentes también plantearon cuál debería ser la orientación internacional de esos territorios en caso de concretarse sus aspiraciones: “El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea”, enfatizaron, en una referencia que vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias territoriales y políticas que dejó el Brexit.

“Para los que nos ven en todas estas islas -para los que nos ven en todo el mundo- no puede haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin”, agregaron.

La reunión se produjo en medio de un renovado debate sobre la unidad territorial del Reino Unido.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte anticipan “cambios constitucionales”

La cumbre también buscó establecer mecanismos para profundizar la cooperación entre las tres fuerzas nacionalistas: “Creemos que se avecinan cambios constitucionales”, afirmaron Swinney, Iorwerth y O'Neill, quienes se comprometieron “a reforzar la cooperación entre” sus partidos e identificar las áreas en las que una estrategia conjunta pueda tener mayor impacto.

El acercamiento se produce además después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump durante su visita a Dublín, donde se pronunció sobre una eventual reunificación de Irlanda, una cuestión especialmente sensible para Londres debido a la situación política de Irlanda del Norte.

La declaración de Cardiff abre así un nuevo capítulo en el debate sobre la continuidad territorial del Reino Unido. Aunque cada movimiento mantiene objetivos y estrategias particulares, los tres dirigentes buscaron mostrar un frente común frente a Westminster y reivindicaron que cualquier definición sobre su futuro debe quedar en manos de las poblaciones de cada territorio.