El documental de Netflix que revela las consecuencias del atentado a las Torres Gemelas

A 25 años del ataque, una producción recupera testimonios y archivos para mostrar cómo aquella jornada transformó a quienes crecieron después.

El aniversario de los atentados vuelve a poner en primer plano imágenes y relatos que forman parte de la memoria colectiva.

El 11 de septiembre de 2001 quedó grabado como una de las jornadas más traumáticas de la historia contemporánea. A 25 años de los atentados, Netflix volvió sobre aquella tragedia con una producción que cambia el foco y pone la mirada en lo que vino después : las familias afectadas, las decisiones políticas y una generación que creció bajo la sombra de aquel día.

Se trata de Punto de inflexión: Generación 11S , documental dirigido por Brian Knappenberger, que llegó al catálogo de de la plataforma el 2 de septiembre de 2026. La propuesta recupera relatos de testigos y de personas cuyas vidas quedaron atravesadas por las consecuencias del ataque, con especial atención a quienes eran niños o incluso bebés cuando ocurrió.

Knappenberger ya había abordado el tema en Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo , estrenado en Netflix en 2021. Aquella miniserie de cinco episodios recorría los antecedentes de Al Qaeda, los ataques y la respuesta militar estadounidense . La nueva producción funciona como una mirada complementaria, con mayor interés en las secuelas y en quienes heredaron un escenario político y social completamente distinto.

A 25 años de aquella jornada, una mirada audiovisual vuelve sobre sus protagonistas y el impacto que tuvo en distintas generaciones.

Uno de los ejes está puesto en los hijos y familiares de las víctimas . Muchos eran demasiado pequeños para conservar recuerdos directos de aquella mañana, pero crecieron con la ausencia de un padre, una madre o un familiar y con una tragedia que pasó a formar parte de su historia personal.

La serie también observa cómo Estados Unidos modificó sus políticas después de los atentados. El miedo al terrorismo tuvo consecuencias sobre la vigilancia y la seguridad , mientras que las guerras posteriores marcaron durante años la política exterior estadounidense.

Las imágenes inéditas de la NASA y la reconstrucción histórica del ataque

Uno de los registros que volvió a cobrar protagonismo durante el 25° aniversario fue el material capturado desde el espacio por Frank Culbertson, astronauta estadounidense que se encontraba a bordo de la Estación Espacial Internacional durante los atentados.

Culbertson era el único ciudadano estadounidense que estaba fuera de la Tierra aquel día. Desde la órbita pudo observar la columna de humo que se elevaba sobre Manhattan y tomó fotografías que, con el paso del tiempo, se transformaron en documentos excepcionales para comprender la dimensión geográfica de la tragedia.

La imagen resulta particularmente impactante porque cambia por completo el punto de vista habitual. Las Torres Gemelas y Manhattan, que en los registros televisivos aparecen desde las calles y los edificios cercanos, se convierten en una pequeña porción del paisaje vista desde unos 400 kilómetros de altura.

Durante el aniversario, la NASA volvió a difundir ese material y el relato del astronauta. El registro permite reconstruir el alcance del humo sobre la ciudad y sumar una perspectiva poco habitual a los archivos existentes sobre el 11S.

La reconstrucción histórica del documental, en tanto, no se limita a las imágenes del impacto. El interés está puesto en conectar aquel momento con los años posteriores: las decisiones de Washington, las guerras, los cambios en materia de seguridad y la manera en que todo ese proceso modificó la vida cotidiana.

Por qué el 11S marcó un punto de inflexión en las fake news y las teorías de la conspiración

Otro de los aspectos que aborda la producción es la manera en que el 11S se convirtió en terreno fértil para teorías conspirativas y desinformación.

La circulación de estas versiones no comenzó con las redes sociales actuales, pero internet permitió que determinados relatos se multiplicaran y llegaran a audiencias mucho más amplias. Con el paso de los años, las plataformas digitales cambiaron la forma en que las personas acceden a información, comparten contenidos y construyen explicaciones sobre acontecimientos traumáticos.

Knappenberger vincula ese fenómeno con mecanismos que hoy resultan familiares: contenidos que se viralizan rápidamente, afirmaciones sin respaldo que se repiten hasta parecer verdaderas y comunidades digitales que refuerzan determinadas creencias. El 11S aparece así como un antecedente para comprender la lógica de la desinformación contemporánea.