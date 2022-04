El Gobierno admite que "la inflación de abril no viene bien" y que no esperan "una baja pronunciada" "La inflación de abril no viene bien. No esperamos una baja pronunciada, eso ocurrirá en mayo", confirmó Matías Kulfas. La cifra de marzo representó la inflación mensual más alta desde abril de 2022. En términos interanuales, los precios aumentaron 55,1%, el número más elevado desde junio de 2019.