Javier Milei reiteró que no devaluará el peso: "El país debería ir camino a una moneda mucho más apreciada"

Además, indicó que si la oferta monetaria se contrae por superávit fiscal en simultáneo a la recomposición de la demanda de dinero y el crecimiento de la economía, "el dólar no sólo no tiene combustible monetario para subir, sino todo lo contrario, ya que de hecho están faltando y faltarán pesos conforme pasen los meses". En una columna de su autoría en La Nación, criticó "todas las apuestas devaluatorias de los economistas" y subrayó que " el Gobierno no devaluará para salvarles la ropa a sus clientes a costa del dolor de los argentinos de bien".

Javier Milei, contra la metodología de los economistas

El mandatario enumeró "una serie de problemas metodológicos graves" de los expertos económicos. "Nadie puede determinar el vector de precios de equilibrio general intertemporal de donde se deriva la afirmación de que el tipo de cambio está atrasado, ya que su cálculo implica conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones, tanto de la economía local como de la mundial, y no sólo en el presente, sino también para el futuro", inició su reflexión.

Luego planteó que "en un intento por corregir esta dificultad, los economistas suelen recurrir a promedios como si existiera un proceso de reversión a la media, lo cual implicaría que los parámetros profundos no cambian en el tiempo" y que "no es trivial el punto de inicio de la serie, donde los adalides del atraso cambiario suelen iniciar la serie desde la salida de la convertibilidad, un período caracterizado por violación de derechos de propiedad que lleva a la depreciación sistemática de la moneda".

"Por ende, si se considera la convertibilidad, el tipo de cambio real cae", señaló y entendió que "durante los períodos de populismo salvaje el tipo de cambio real está por encima del promedio, mientras que en los momentos de confianza lo hace por debajo".

Tipo de cambio: desarrollo histórico

Tomando el devenir financiero argentino, Javier Milei remarcó tres patrones para afrontar el déficit fiscal. Cronológicamente, en la gestión económica de la dictadura cívico-militar "se lo financió con emisión de dinero y fue esterilizado con una tasa de interés creciente [...] mientras la inflación persiste elevada"; en los últimos gobiernos peronistas "el origen es el déficit fiscal financiado por emisión monetaria, lo cual, al poner presión sobre el nivel de precios, se intenta corregir fijando el tipo de cambio, cuyo resultado es una pérdida de reservas"; y en la presidencia de Mauricio Macri "persiste el déficit fiscal, pero se lo financia con endeudamiento externo, lo cual, bajo un tipo de cambio flexible, hace caer el precio del dólar y ello atrasa el tipo de cambio".

"Naturalmente, bajo el actual modelo no hay déficit fiscal, por lo que por ello no es necesario emitir para financiar al tesoro, la inflación es decreciente, la brecha está en mínimos históricos y las reservas han aumentado, por lo que no estamos frente al caso kirchnerista", prosiguió su reflexión el Presidente, quien se diferenció del macrismo porque "la deuda consolidada del Estado Nacional ha caído en más de US$30.000 millones" y de la dictadura cívico-militar porque "no se emite dinero para financiar al Tesoro y, por ende, no existe la necesidad de esterilizar el dinero que no se ha creado". "Bajo este análisis no hay atraso cambiario", concluyó.