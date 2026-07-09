La navegación de un patrullero británico por aguas de jurisdicción argentina rumbo a Punta Arenas expuso fallas en los mecanismos de comunicación previstos entre Buenos Aires y Londres y reavivó las tensiones por la soberanía en el Atlántico Sur.

El HMS Medway, el aviso tardío y un nuevo cortocircuito en la política del Atlántico Sur.

La navegación del patrullero oceánico británico HMS Medway por aguas de jurisdicción argentina rumbo a Punta Arenas, sin la notificación previa prevista en los acuerdos bilaterales y con un aviso que habría llegado cuando la travesía ya se había concretado, volvió a dejar expuesta una incómoda combinación de falencias diplomáticas, interrogantes operativos y sensibilidad geopolítica en el Atlántico Sur.

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El sábado 4 de julio el teniente coronel (RE) Daniel Martella , secretario de Asuntos Internacionales del ministerio de Defensa tomó conocimiento de un mensaje de WhatsApp enviado por la capitán de grupo (es un rango de oficial superior de la Real Fuerza Aérea Británica (Royal Air Force) Sally Cawdery, agregada de Defensa de Gran Bretaña.

El rigor periodístico no ha podido descifrar si Martella lo recibió ese mismo día o se trataba de un mensaje datado con anterioridad que el funcionario abrió recién el 4 julio.

Como sea, fue el único texto formal conocido en el edificio Libertador sede del ministerio de Defensa acerca del movimiento que haría el patrullero oceánico HMS Medway en tránsito desde las Islas Malvinas hacia Punta Arenas (Chile) para reaprovisionamiento.

Hasta el momento la Cancillería no ha protestado y se duda que lo hará quizá porque ya está en marcha la hoja de ruta de la visita de Javier Milei al Reino Unido y una escalada opacaría el tour a la City of Westminster.

La secretaría de Asuntos Internacionales que gestiona Martella es el ente de vinculación habitual con los agregados militares de Defensa de gobiernos extranjeros con representación en el país.

El Comando Conjunto Marítimo bajo dependencia orgánica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene la misión de coordinar las operaciones de vigilancia y control de los espacios marítimos (VYCEM) de la Nación.

Para el contralmirante Santiago Villemur, titular del Comando Conjunto Marítimo, conocer de antemano la singladura del HMS Medway tenía importancia operativa crítica ya que el buque en tránsito hacia Punta Arenas, Chile, debía surcar la jurisdicción argentina en las 12 millas previas a tomar la boca del Estrecho de Magallanes, un corredor marítimo de enorme sensibilidad estratégica.

Fuentes oficiales de Cancillería confirmaron que la Armada Argentina detectó el buque de guerra británico navegando en dirección al Estrecho de Magallanes; paso marítimo para acceder a Punta Arenas; entre el jueves 2 y viernes 3 de julio, este último día ingresó y navegó por aguas de jurisdicción nacional sin que existiera comunicación alguna por parte de las autoridades militares británicas.

Queda claro que el mensaje redactado por la agregada británica Cawdery acerca de la travesía del navío HMS Medway cayó casi 24 horas más tarde de la navegación que efectivamente ya había realizado el buque de guerra cruzando aguas nacionales sin conocimiento del Gobierno argentino.

La revelación del affaire Medway sacudió despachos oficiales de Cancillería y Defensa con el meneado intríngulis de conocer cómo se filtró.

Un ajetreo de autoridades que debieran concentrar energía en el rol constitucional de defender el interés soberano y la posición institucional de la fuerza naval antes que ocuparse de fruslerías que trasladan peritos que presumen de informados.

Madrid II bajo la lupa

El episodio pone en escena al Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas, incorporado como Anexo I de los Acuerdos de Madrid II firmados en 1990 tras la reanudación de relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido.

El mecanismo fue diseñado para garantizar que Buenos Aires y Londres notificaran previamente los movimientos de unidades militares en el Atlántico Sudoccidental.

El protocolo estableció comunicaciones permanentes entre las autoridades navales y aéreas de ambos países, pruebas periódicas de los sistemas de enlace y avisos anticipados cuando un medio militar operara en zonas sensibles.

En relación con la generación de medidas de confianza mutua dice: “Se establecerá un sistema de comunicación directa entre las respectivas autoridades militares – bajo la supervisión de ambas Cancillerías – con el objetivo de: “Reducir la posibilidad de incidentes y limitar sus consecuencias si ocurrieran y, “Aumentar el conocimiento reciproco de las actividades militares en el Atlántico Sur.

Para el criterio diplomático y profesionales de carrera militar no hay duda de que el caso del HMS Medway; -aunque se trata de un solo buque-; encuadró en el punto 2 del Anexo del Acuerdo Madrid II, “Las Partes se notificarán recíprocamente – con una anticipación mínima de 48 horas – la identificación, el rumbo previsto y el propósito de los buques o de las aeronaves que prevean acercarse a menos de 50 millas náuticas por mar o de 70 millas náuticas por aire de las costas”.

El navío en cuestión navegó dentro de las 12 millas de territorio soberano en demanda de la boca de entrada al Estrecho de Magallanes sin el aviso previo de las 48 horas estipuladas en el Madrid II.

Mientras Londres sostiene presencia militar permanente en las Islas Malvinas y fortalece periódicamente sus capacidades de vigilancia en el Atlántico Sur, la eficacia de los mecanismos de información recíproca deja de ser una cuestión de confianza mutua para transformarse en un indicador de su pobre certeza.

Londres sostiene presencia militar permanente en las Islas Malvinas

El apagón del AIS

La Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur a cargo de Paola Di Chiaro dispone de información técnica que indicaría que durante parte del trayecto el HMS Medway habría mantenido desactivado su sistema AIS (Automatic Identification System).

El patrullero posee un transpondedor AIS Clase A, capaz de transmitir automáticamente su posición, velocidad, rumbo e identificación prácticamente en tiempo real. Ese equipo tiene una potencia de emisión de más de 25 millas de alcance y actualiza los datos cada 2 segundos.

Aunque los buques de guerra no están obligados por la Organización Marítima Internacional (OMI) a mantener permanentemente activo ese sistema —obligatorio para la marina mercante— muchas armadas lo utilizan durante navegaciones rutinarias por razones de seguridad náutica y prevención de colisiones.

Desde un punto de vista militar, el AIS fue útil para que los comandantes conocieran la posición de los buques mercantes que necesitaban proteger o identificar en una cortina.

Apagar el AIS constituye una práctica conocida cuando se busca reducir la firma electrónica del buque o preservar discreción táctica.

Ninguna marina de guerra expone voluntariamente su posición en escenarios donde considera que puede existir sensibilidad operacional. Revelaría al enemigo su ubicación en tiempo real.

La cuestión, entonces, no reside tanto en el eventual apagado del transpondedor, compatible con procedimientos militares, sino en la coincidencia entre esa decisión de la comandante del HMS Medway, capitán de corbeta Lucía Ramsay y la ausencia de la notificación anticipada prevista en los acuerdos bilaterales.

Retorno custodiado

El navío británico zarpó este miércoles de Punta Arenas y ya navega por el estrecho de Magallanes con rumbo al Atlántico y de regreso hacia su base operativa en las Islas Malvinas para cumplir el rol de buque patrullero permanente de la Royal Navy de vigilancia marítima, protección de recursos pesqueros y apoyo a los territorios británicos en el Atlántico Sur.

El Comando Conjunto Marítimo ordenó el despliegue de un avión de exploración Beechcraft B-200 “Cormorán” equipado con el sistema electroóptico/infrarrojo WESCAM MX-10 incorporado mediante programas de cooperación bilateral con Estados Unidos.

El equipo tiene capacidad de captura de imágenes tanto de día como noche en todo tipo de condiciones meteorológicas, característica que le da un plus operativo dadas las condiciones extremas del clima en esa zona marítima de la Patagonia.

La aeronave de la Aviación Naval sobrevolará la derrota del HMS Medway durante las casi dos horas que insume la navegación por aguas territoriales argentinas hasta su salida a alta mar.