El conmovedor mensaje de la madre de Lucas Gámez tras la muerte del niño en Venezuela: "Es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida"

Blanca Martínez compartió una extensa reflexión luego de que los rescatistas encontraran el cuerpo de su hijo entre los escombros. También habló el padre del menor, quien agradeció el apoyo recibido.

La muerte de Lucas Gámez , el niño argentino de ocho años que permaneció desaparecido desde e l 24 de junio tras los devastadores terremotos en Venezuela , dejó una profunda conmoción. Un día después de que los equipos de rescate recuperaran su cuerpo entre los restos del edificio derrumbado en La Guaira , su madre publicó un emotivo mensaje en redes sociales para expresar el dolor que atraviesa.

"Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida" , escribió Blanca Martínez , quien durante las dos semanas de búsqueda compartió permanentemente información sobre los operativos y mantuvo la esperanza de encontrar con vida al pequeño.

Blanca Martínez , psicóloga especializada en el acompañamiento de pacientes con enfermedades oncológicas , recordó el vínculo que la unía con su hijo y reconoció que nunca imaginó enfrentarse a una pérdida de semejante magnitud.

El mensaje fue acompañado por distintas fotografías familiares tomadas en momentos felices junto a Lucas . "Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía el de Maternarte mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas" , comenzó el texto.

Más adelante reflexionó sobre la paradoja que le tocó vivir, después de dedicar gran parte de su vida profesional a ayudar a otras personas a enfrentar la muerte: "Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mi, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla".

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Sin embargo, admitió que atravesar esa experiencia desde el lugar de madre modificó completamente su mirada. "Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", sostuvo.

En otro tramo de la publicación, Blanca aseguró que, pese al profundo dolor que siente, intentará transformar esa experiencia en un homenaje permanente para su hijo.

Explicó que la esperanza de volver a encontrarse con él constituye hoy su mayor consuelo: "Te prometo una cosa Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti hijo. No sé cómo, ni cuando. Pero lo haré!!". El mensaje concluyó con una declaración de amor y una plegaria: "Te amo hijo. Dios dame las fuerzas".

La tragedia que terminó con la vida de Lucas Gámez en Venezuela

Lucas Gámez nació en la Argentina, aunque sus padres, Blanca Martínez y Marco Gámez, son venezolanos. Después de vivir varios años en territorio argentino, la familia regresó a Venezuela en enero.

El 24 de junio, aprovechando un feriado nacional, el niño viajó hasta La Guaira para pasar el día con sus tíos. Después de disfrutar de la playa, regresó al edificio donde ellos vivían justo cuando comenzaron los dos terremotos que provocaron el derrumbe de decenas de construcciones.

Desde ese momento, sus padres permanecieron durante 15 días junto a los equipos de rescate, instalados frente a los restos del edificio, con la esperanza de encontrar con vida a su hijo.

El testimonio del padre tras el hallazgo

Horas después de que los rescatistas recuperaran el cuerpo del niño, Marco Gámez brindó una entrevista en la que habló del difícil momento que atraviesa la familia. "Ahorita es un momento que me hago muchas preguntas. Sé que no voy a conseguir respuestas", expresó.

El padre recordó que Lucas hablaba frecuentemente sobre su fe cristiana y consideró que incluso durante los días de búsqueda logró transmitir esperanza a miles de personas.

Lucas Gámez tenía ocho años. Archivo

"Era un niño que hablaba mucho de Jesucristo y creo que uno de los propósitos de su vida fue brindarle fe y esperanza a las personas, sobre todo en estos 15 días que noté que mucha gente tanto en Argentina como en Venezuela, como en otras partes del mundo, se unían en un movimiento de fe", dijo.

Asimismo, aseguró que tanto él como su esposa intentarán mantener vivo ese legado. "Cuando podamos salir y superar este momento, o aprender a vivir con esto, creo que vamos a intentar poder llevar ese mismo mensaje que Luquita quería de fe y de esperanza a todas las personas y de creer firmemente en que Dios es bueno y Dios existe", afirmó.

El agradecimiento a quienes participaron del operativo

En la misma entrevista, Marco Gámez explicó que el siguiente paso será despedir a su hijo con los honores que merece y agradeció profundamente el apoyo recibido durante las dos semanas de búsqueda. "Nos queda darle su cristiana sepultura o bueno, o rendirle los honores que se merece", señaló.

También destacó el acompañamiento de miles de personas que siguieron el caso desde distintos países y enviaron mensajes de aliento a través de las redes sociales. Además, dedicó un reconocimiento especial a los rescatistas que trabajaron sin descanso entre los escombros.

"Ellos estuvieron aquí 15 días con nosotros, fueron y son nuestra familia. Nos ayudaron bajo el sol inclemente, el calor, la humedad. Y bueno, más que darle las gracias no podía porque si bien ellos estaban haciendo un esfuerzo sobrehumano. Ellos también ponen en riesgo su vida, ellos también tienen hijos, tienen familia", expresó.

Por último, aseguró que la familia intentará continuar ayudando a otras personas porque está convencida de que ese habría sido el deseo de Lucas. "Nosotros vamos a intentar seguir ayudando acá porque así sé que lo hubiese querido Lucas. Nos queda despedirlo en este plano terrenal, pero llevarlo por siempre en el corazón y en el pensamiento", concluyó.