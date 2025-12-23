Autos eléctricos, la salvación del mercado europeo: las ventas no paran de crecer por quinto mes consecutivo + Seguir en









Las ventas de autos nuevos en Europa volvieron a mostrar una evolución positiva en noviembre y encadenaron su quinto mes consecutivo de crecimiento, impulsadas principalmente por el avance de los vehículos electrificados.

El repunte estuvo liderado por mercados clave como Alemania, Italia y España, donde las matriculaciones de modelos eléctricos ganaron terreno, de acuerdo con cifras difundidas por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Los rendimientos de los autos eléctricos en Europa Dentro de ese escenario, los vehículos 100% eléctricos alcanzaron una participación del 21% en la Unión Europea. En el Reino Unido, la cuota trepó al 26%, mientras que Noruega volvió a marcar un récord, con los eléctricos representando el 98% de las ventas totales.

El contexto no está exento de tensiones. La industria automotriz europea enfrenta una presión creciente por la competencia de marcas chinas, los aranceles aplicados por Estados Unidos a las importaciones y el desafío de cumplir, de manera rentable, con normativas ambientales cada vez más exigentes.

En ese marco, la Comisión Europea presentó recientemente un plan que flexibiliza el objetivo de eliminar los motores de combustión en 2035, tras los reclamos del sector, en lo que fue interpretado como uno de los mayores retrocesos del bloque en materia ambiental. Aun así, analistas coinciden en que la electrificación seguirá marcando el rumbo a largo plazo.

Autos Eléctricos Los vehículos 100% eléctricos alcanzaron una participación del 21% en la Unión Europea. Imagen: Freepik En términos numéricos, las ventas en la Unión Europea, el Reino Unido y los países de la EFTA crecieron un 2,4% interanual en noviembre, con un total de 1,1 millones de vehículos. Volkswagen y Renault registraron subas del 4,1% y 3%, respectivamente, mientras que Stellantis retrocedió un 2,7% tras tres meses de crecimiento. Tesla, por su parte, mostró una caída del 11,8% en las matriculaciones, aunque el desempeño récord en Noruega amortiguó el impacto. En contraste, BYD exhibió un fuerte avance del 221,8%, alcanzando una cuota de mercado mensual del 2%, muy cerca del 2,1% de Tesla. En la Unión Europea, las ventas totales subieron un 2,1%, hasta rozar las 900.000 unidades. Los autos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables crecieron con fuerza y ya concentran el 65,6% de las matriculaciones, frente al 56% registrado en agosto de 2024. Pese a esta recuperación, desde la ACEA advirtieron que los volúmenes generales aún se mantienen por debajo de los niveles previos a la pandemia.