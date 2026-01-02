SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
2 de enero 2026 - 12:04

Llegó a cines "La Empleada": el thriller psicológico basado en el bestseller de Freida McFadden

Por Sebastián Sasson

La adaptación del fenómeno literario dio el salto a la gran pantalla en forma de un drama doméstico protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

La película llegó el 1 de enero a las salas de cine.

La película llegó el 1 de enero a las salas de cine.

Ya se estrenó en cines “La Empleada” (The Housemaid), un thriller psicológico dirigido por Paul Feig y protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, que propone una historia de tensión doméstica repleta de secretos y giros inesperados.

Es una adaptación de la exitosa novela homónima de Freida McFadden, publicada en 2022, que rápidamente se transformó en un bestseller mundial y conquistó a millones de fanáticos del suspenso. Su tono combina elementos de comedia negra con vínculos afectivos complejos que atraviesan todo el relato.

Informate más

De qué trata La Empleada

La trama sigue a Millie Calloway (Sydney Sweeney), una joven con dificultades económicas y un pasado complicado, que acepta un puesto como empleada doméstica en la ostentosa mansión de la adinerada familia Winchester. Allí es recibida por Nina (Amanda Seyfried), una mujer que detrás de su fachada amable esconde una personalidad emocionalmente inestable. El elenco se completa con Brandon Sklenar, quien interpreta a Andrew, el esposo aparentemente ideal (y extremadamente musculoso).

Todo parece perfecto: una casa enorme, una familia gentil que le brinda todas las comodidades y que hasta incluso le regala un celular. Sin embargo, pronto descubre que nada es lo que parece. Los comportamientos erráticos de su jefa y una serie de situaciones cada vez más inquietantes comienzan a poner en riesgo su vida.

La empleada pelicula
La Empleada es una adaptación de la exitosa novela homónima de Freida McFadden, publicada en 2022.

La Empleada es una adaptación de la exitosa novela homónima de Freida McFadden, publicada en 2022.

La película es un verdadero culebrón digno de telenovela, que a pesar de lo predecible que pueda resultar, está llena de giros en la trama que sostienen la tensión y la vuelven absolutamente entretenida.

Así, con una historia que aborda dinámicas de violencia y abuso de poder en el ámbito doméstico, “La Empleada” se presenta como una buena opción para quienes buscan un thriller accesible y lleno de sorpresas.

Ficha técnica

  • Título: The Housemaid
  • Dirección: Paul Feig
  • Duración: 132 minutos
  • Género: Thriller psicológico, Suspense.
  • Reparto: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michael Morrone, Elizabeth Perkins
  • Guion: Rebecca Sonnenshine.
  • Basada en la novela de: Freida McFadden.
  • Año: 2025
  • Estreno (Argentina): 1 de enero de 2026

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias