Donald Trump dice que "necesita" controlar Groenlandia y crece el fuerte rechazo de Europa









El presidente de Estados Unidos reavivó la disputa por la isla ártica tras nombrar un enviado especial y volver a justificar una eventual anexión por razones de seguridad nacional, lo que provocó una inmediata reacción de Dinamarca y malestar en la Unión Europea.

Donald Trump aumenta al tensión con Dinamarca por Groenlandia, declarando que EEUU necesita "Groenlandia por motivos de seguridad nacional. No por los minerales”,

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a realizar polémicas declaraciones sobre Groenlandia, este lunes. Según el mandatario, EEUU necesita controlar Groenlandia por “motivos de seguridad nacional”. Trump reavivo el debate sobre la isla ártica luego de designar un enviado especial al territorio que tutela Dinamarca, lo que despertó un nueva tensión con Europa.

Trump afirma que "necesita" el territorio groenlandés, para garantizar la protección de EEUU. La isla más grande del mundo, rica en recursos y con una posición estratégica excepcional, es un anhelo para el magnate estadounidense, que no descarta usar la fuerza para anexarla.

Designación de un enviado y nueva fricción con Dinamarca El domingo, Trump nombró al gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, una decisión que tensó aún más el vínculo con Dinamarca, país que ejerce la tutela sobre el territorio. La cancillería danesa reaccionó de inmediato y convocó al embajador estadounidense para expresar su rechazo a la medida.

Un día después, el propio Trump profundizó la polémica durante una conferencia de prensa en su residencia de Palm Beach, Florida. “Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. No por los minerales”, afirmó el mandatario, al insistir en que la isla ocupa un lugar clave en la defensa estratégica de Estados Unidos.

Según el presidente, la presencia creciente de potencias extranjeras en la región justificaría el interés estadounidense. “Si mirás Groenlandia, si recorrés su costa de punta a punta, vas a ver barcos rusos y chinos por todas partes”, sostuvo, sin presentar pruebas que respalden esa afirmación.

Trump también deslizó una controvertida interpretación histórica que generó fuerte repercusión en Europa. “Dicen que Dinamarca estuvo ahí hace unos 300 años con un barco. Bueno, estoy seguro de que nosotros también estuvimos allí con barcos. Así que habrá que averiguarlo”, expresó, en una frase que fue señalada como falsa por especialistas y funcionarios europeos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atrupar/status/2003238782909194428?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2003238782909194428%7Ctwgr%5E1ce3e451a93689c79e6c5d32793826dd7c97c292%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Ftrump-insiste-con-que-necesita-controlar-groenlandia-y-eleva-la-tension-con-europa-nid23122025%2F&partner=&hide_thread=false Trump: "We need Greenland for national protection. They have a very small population. They say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. They say Denmark was there 300 years ago or something with a boat. Well, we were there with boats too I'm… pic.twitter.com/lRR8BGFz9w — Aaron Rupar (@atrupar) December 22, 2025 Lejos de bajar el tono, el mandatario reiteró su postura: “La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla”, subrayó, y confirmó que Landry fue elegido porque “quería liderar esta campaña”. Tras su designación, el propio Landry fue aún más explícito y aseguró que trabajará para que Groenlandia termine convirtiéndose en “parte de Estados Unidos”, una declaración que profundizó el rechazo del gobierno danés y encendió nuevas alarmas en el bloque europeo. La situación con Groenlandia es solo uno más de los tantos cambios de la geopolítica estadounidense, desde el regreso del republicano al poder, en enero de este año. En el último tiempo, intensificó significativamente los ataques a Venezuela, nombró a Canadá como "el estado 51" del país norteamericano y desfinancio armamentísticamente a Europa, obligando a los integrantes de la OTAN a aumentar de dos hasta cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) del presupuesto de aquellos países, a defensa.