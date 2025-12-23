El retroceso de Tesla marca un nuevo giro en el mercado europeo de autos eléctricos + Seguir en









La marca de Elon Musk enfrenta un escenario cada vez más competitivo, no solo por el avance de los fabricantes chinos, sino también por el fortalecimiento de las marcas locales.

Tesla sigue perdiendo terreno en frente a las marcas chinas Reuters

Tesla cedió participación en el mercado europeo durante noviembre, mientras que BYD mostró un avance contundente, de acuerdo con los últimos datos difundidos por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Las cifras indican que las entregas de Tesla en la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y el Reino Unido retrocedieron un 11,8% interanual, hasta totalizar 22.801 unidades. Pese a esa caída, la marca estadounidense logró mejorar su desempeño frente a octubre, cuando su participación había sido considerablemente menor.

En contraposición, BYD registró un salto significativo en sus ventas: en noviembre comercializó 21.133 vehículos, lo que representa un crecimiento del 221,8% respecto del mismo mes del año pasado. Ese avance permitió a la automotriz china elevar su cuota de mercado al 2%, frente al 0,6% que tenía un año atrás. En el mismo período, la participación de Tesla descendió al 2,1%, desde el 2,5% interanual.

La expansión de los autos 0km en el mercado europeo En términos generales, el mercado europeo de autos nuevos mostró una expansión moderada. Las matriculaciones crecieron un 2,4% y alcanzaron cerca de 1,08 millones de unidades, impulsadas principalmente por la mayor demanda de vehículos electrificados. Dentro de ese segmento, los modelos híbridos concentraron alrededor del 34,6% de las ventas.

Según analistas del sector, el buen desempeño de BYD se explica por una oferta de vehículos híbridos y eléctricos más accesibles, que atrae a compradores sensibles al precio. Esta estrategia está intensificando la competencia y presionando tanto los precios como el ritmo de crecimiento de Tesla en la región.

byd fabrica autos china Según analistas del sector, el buen desempeño de BYD se explica por una oferta de vehículos híbridos y eléctricos más accesibles, que atrae a compradores sensibles al precio. Mientras tanto, Tesla enfrenta un escenario cada vez más competitivo, no solo por el avance de los fabricantes chinos, sino también por el fortalecimiento de las marcas europeas. En el mercado financiero, sin embargo, las acciones de la compañía subieron cerca de un 1,5% el lunes, ya que los inversores evalúan el impacto de la debilidad coyuntural de las ventas frente a las expectativas de desarrollo de nuevos productos a largo plazo. Las cifras de diciembre serán clave para medir si la empresa logra recuperar impulso.