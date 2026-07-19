La AIE encendió una alarma por el estrecho de Ormuz: el bloqueo amenaza con reactivar la crisis energética global

El organismo sostuvo que una interrupción prolongada del tránsito por el principal corredor petrolero del mundo podría afectar el suministro energético, impulsar los precios del crudo y los combustibles y volver a presionar sobre la inflación global.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) l anzó una nueva advertencia sobre el conflicto en Medio Oriente y aseguró que la economía mundial dispone de un margen muy reducido para evitar una nueva crisis energética si continúa interrumpido el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio global de petróleo.

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El director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, afirmó que el impacto sobre la actividad económica podría comenzar a sentirse "en cuestión de semanas" si no se restablece plenamente la navegación por el corredor marítimo, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que consume el mundo.

La advertencia se produce en un contexto de renovadas tensiones en la región, luego de nuevos ataques sobre embarcaciones comerciales y de un recrudecimiento de las acciones militares entre Estados Unidos e Irán.

Después de mostrar cierta recuperación tras el entendimiento alcanzado semanas atrás entre Washington y Teherán, el flujo de petroleros por el Estrecho de Ormuz volvió a disminuir de manera significativa.

Según distintos reportes del mercado, el tráfico marítimo cayó a su nivel más bajo en más de un mes luego de nuevos incidentes de seguridad que afectaron a embarcaciones comerciales y elevaron nuevamente la incertidumbre sobre el suministro energético mundial.

Al mismo tiempo, los principales productores del Golfo redujeron el ritmo de sus exportaciones, mientras el precio internacional del petróleo acumuló una suba cercana al 13% desde fines de la semana pasada.

El tráfico marítimo cayó a su nivel más bajo en más de un mes NAVCENT

"No son meses, son semanas"

Para la AIE, el margen para normalizar la situación es cada vez menor. "Si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado, nuevamente podríamos enfrentar dificultades para las economías mundiales, incluidas las de la región, los países en desarrollo y Asia", señaló Birol.

El titular del organismo insistió en que el paso marítimo debe reabrirse "completamente y sin condiciones" para evitar un deterioro de la actividad económica global y sostuvo que el plazo disponible "no se mide en meses, sino en semanas".

Si bien el mercado del petróleo continúa mostrando cierta capacidad para absorber parte del impacto gracias a la producción adicional de otros países, la mayor preocupación comienza a concentrarse en los combustibles refinados.

Los analistas advierten que una interrupción prolongada del transporte marítimo podría generar dificultades en el abastecimiento de naftas, gasoil y otros derivados, presionando al alza los costos energéticos y complicando el proceso de desaceleración inflacionaria que atraviesan varias economías.

El aumento de los combustibles también podría trasladarse a mayores costos logísticos, de transporte y producción, afectando a distintos sectores de la economía.

Crece la preocupación por la navegación

A la incertidumbre energética se suma el deterioro de las condiciones de seguridad para el transporte marítimo. Desde la Organización Marítima Internacional (OMI) advirtieron que la navegación por el Estrecho de Ormuz se volvió demasiado riesgosa para muchos armadores y operadores, una situación que incrementa el riesgo de nuevas interrupciones en una de las principales rutas comerciales del mundo.

Mientras tanto, los mercados financieros continúan monitoreando la evolución del conflicto. La posibilidad de un bloqueo prolongado mantiene en alerta a inversores, gobiernos y organismos internacionales, que observan con preocupación el potencial impacto sobre la inflación, el crecimiento económico y el comercio mundial.