El giro de Donald Trump en el estrecho de Ormuz expone las dudas y temores de EEUU para cerrar el conflicto con Irán

Trump propuso un 20% de aranceles para los buques que pasen por Ormuz. Pocas horas después, se echó para atrás. Ahora, analistas consideran que el fin está mucho más lejos que cuando el conflicto comenzó.

La guerra con Irán, y la consecuente disputa sobre el estrecho de Ormuz , demuestra según diversos análisis que el presidente de EEUU Donald Trump se enfrenta a dificultades para ponerle fin al conflicto. Así, analistas consideran que el fin está mucho más lejos que cuando el conflicto comenzó, tras una aplicación de aranceles que quedó sin efecto luego de que el republicano se echara para atrás, a 24 horas de haber anunciado la medida.

Este lunes por la mañana, en una publicación en redes sociales, Trump anunció la reanudación del bloqueo naval estadounidense a la navegación iraní. En la publicación, aseguró que todos los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, incluidos aliados de EEUU, deben pagar una tasa del 20% para reembolsar "todos y cada uno de los costos necesarios para llevar a cabo la labor de brindar seguridad a esta zona tan volátil del mundo".

Al día siguiente, abandonó por completo esa propuesta y, en su lugar, ofreció cerrar "acuerdos comerciales y de inversión" con los aliados estadounidenses del Golfo.

Este giro radical fue el último episodio de un conflicto que acumula cuatro meses de duración, tras el ataque en conjunto, de EEUU e Israel en Irán en febrero, que le quitó al vida al máximo líder supremo Alí Jameneí . Si bien el pasado 17 de junio, Washington y Teherán firmaron un "memorando de entendimiento" en el que se garantizó un alto el fuego temporal, el conflicto parece no tener línea de final.

"Creo que lo más probable es que no haya un final. Esto se ha convertido en una guerra de desgaste, y las guerras de desgaste suelen prolongarse durante mucho, mucho tiempo", declaró a la BBC la directora del programa para Medio Oriente de Defense Priorities Rosemary Kelanic .

Por su parte, el investigador principal de estudios sobre Medio Oriente en el Consejo de Relaciones Exteriores Elliot Abrams expresó: "Hemos vuelto al punto de partida, donde la pregunta era: ¿quién tiene más paciencia? ¿Los iraníes, que no podrán exportar petróleo, o EEUU y otros países que utilizan el petróleo del Golfo?".

Ahora, según Kelanic, la influencia del presidente sobre Irán podría haberse reducido: "Ya intentó todo aquello que puede hacer con facilidad y credibilidad (...) atacar objetivos militares, del régimen. Ya lo ha hecho antes, y eso no provocó la rendición de Irán", sintetizó.

Por su parte, Abrams sostuvo por último que cree que aún "hay margen para negociar sobre el estrecho de Ormuz, pero no para volver al memorando de entendimiento". Así, analistas consideraron que hoy el fin de la guerra comenzada en febrero está mucho más lejos que cuando comenzó.

Tras militarizar el estrecho de Ormuz, Irán apunta al Mar Rojo como nuevo punto de presión

El estrecho de Ormuz es, desde febrero, uno de los grandes protagonistas del conflicto armado entre EEUU e Irán. Con una clara desventaja en las capacidades militares, Teherán utilizó el paso marítimo como herramienta de amenaza, persuasión y negociación. Ahora, en el medio de una nueva escalada del conflicto, el gobierno iraní comienza a dar señales de que podría ampliar aún más el conflicto y recurrir a los hutíes de Yemen para intentar cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, una vía estratégica que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y por donde circula una parte clave del comercio mundial.

Mientras que Washington intensifica sus ataques sobre territorio iraní, también aumentan las operaciones de los hutíes, un escenario que, según especialistas, refleja la intención de Teherán de extender la presión más allá del Golfo Pérsico y llevar la disputa a dos de los corredores energéticos más importantes del planeta.