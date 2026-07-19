Las exportaciones de crudo del Golfo Pérsico se disparan pese a la guerra en el estrecho de Ormuz + Agregar ámbito en









Los principales productores de la región aceleraron las exportaciones de crudo en la primera mitad de julio para aprovechar la reapertura de rutas marítimas, aunque el recrudecimiento del conflicto volvió a ralentizar los embarques.

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak incrementaron los despachos de petróleo tras las interrupciones en Ormuz, pero el deterioro de la situación geopolítica comenzó a afectar nuevamente el ritmo de los envíos. Gentileza invezz

Las exportaciones de petróleo y condensado de los principales productores del Golfo Pérsico registraron un fuerte crecimiento durante la primera quincena de julio, en un intento por normalizar el abastecimiento global tras las interrupciones provocadas por la guerra en Oriente Medio. No obstante, los datos más recientes muestran que el ritmo de los embarques comenzó a desacelerarse a medida que avanzó el mes.

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Según datos de seguimiento de buques, los países del Golfo incrementaron sus exportaciones para responder a la demanda internacional luego de las tensiones que afectaron el tránsito marítimo y la operatoria en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

El Golfo Pérsico acelera las exportaciones de petróleo mientras persisten las tensiones bélicas El repunte de los envíos se explica por la necesidad de recuperar parte del suministro que quedó comprometido durante el conflicto. Sin embargo, el crecimiento comenzó a moderarse por restricciones operativas, menores volúmenes disponibles y una normalización gradual de la actividad logística en la región.

Los analistas siguen de cerca la evolución del mercado petrolero, ya que cualquier nueva escalada en Oriente Medio podría volver a alterar el flujo de crudo y presionar sobre los precios internacionales. El estrecho de Ormuz continúa siendo un punto estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y concentra una parte significativa de las exportaciones de la región.

El comportamiento de las exportaciones también será clave para determinar la evolución del precio del Brent durante las próximas semanas. Tras la volatilidad registrada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, los operadores monitorean si la oferta logra estabilizarse o si persisten los riesgos geopolíticos que podrían volver a tensionar el mercado energético global.