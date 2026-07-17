EEUU atacó infraestructura clave en Irán y Teherán lanzó represalias en toda la región

Kuwait e Irak condenaron los ataques y advirtieron por la escalada de la tensión en la región. La nueva escalada profundiza la incertidumbre sobre el comercio marítimo en Medio Oriente y mantiene bajo presión a los mercados energéticos.

La guerra entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo este viernes con una nueva ofensiva estadounidense sobre infraestructura iraní y una inmediata respuesta de Teherán contra instalaciones militares de Washington en países aliados de Medio Oriente . Mientras la tensión escala, el impacto ya comienza a sentirse sobre el comercio marítimo y el mercado energético internacional.

Durante la madrugada, fuerzas estadounidenses bombardearon cinco puentes y la estación de tren de Bandar Khamir , una ciudad portuaria ubicada en el sur de Irán. Según informó la agencia estatal IRNA, los ataques dejaron al menos siete muertos.

Un video registrado por un testigo permitió observar las consecuencias del ataque a plena luz del día. En la grabación, una persona afirma: “Así está el puente de Kahurestán ahora mismo. La situación es muy grave”, y asegura que cuatro personas murieron en ese lugar. Reuters confirmó la autenticidad de las imágenes mediante la comparación con fotografías satelitales y elementos del terreno.

La ofensiva forma parte de la sexta jornada consecutiva de bombardeos lanzados por Washington contra objetivos iraníes . De acuerdo con medios estatales del país persa, además de los cinco puentes fueron alcanzados la estación ferroviaria de Bandar Khamir y el aeropuerto de Iranshahr , en el sureste del territorio.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que completó una nueva ola de ataques con el objetivo de “degradar aún más las capacidades militares iraníes” en la jornada del jueves- Las fuerzas estadounidenses sostuvieron además que las operaciones buscan responsabilizar a Irán por los recientes ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz : “Más de 50.000 militares estadounidenses están desplegados en todo Oriente Medio y permanecen vigilantes, letales y preparados”, señaló el organismo.

Por su parte, las autoridades iraníes denunciaron un ataque contra un aeropuerto en la provincia de Semnan, en el norte del país, aunque indicaron que no hubo víctimas fatales. Además, acusaron a Washington de cometer “un crimen de guerra” tras un bombardeo en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil en Ahvaz.

La actual campaña militar, según Bloomberg, es menos intensa que la desarrollada entre marzo y comienzos de abril, cuando Teherán y otras ciudades permanecieron bajo fuego constante.

Lo ocurrido en la última semana forma parte de la decisión del presidente Donald Trump de retomar la ofensiva tras dar por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, luego de que Irán atacara embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. Desde entonces, el mandatario advirtió que ampliará los bombardeos sobre infraestructura crítica —incluidas centrales eléctricas y puentes— hasta que Teherán reabra el paso marítimo, por donde antes del conflicto circulaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La respuesta de Irán

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) aseguró haber atacado una base militar estadounidense en Kuwait, la base aérea de Estados Unidos en Qatar, radares de vigilancia marítima en Omán, helicópteros y aeronaves de reconocimiento en Bahréin, aviones de combate desplegados en Jordania y un centro de operaciones especiales estadounidense en la base de Al-Tanf, en Siria.

Al mismo tiempo, un portavoz del mando militar iraní lanzó una nueva advertencia. “Todo lo que ha permanecido intacto hasta ahora debido a la nobleza de Irán será destruido, es decir, toda la infraestructura de la región”, afirmó, en referencia a una eventual ofensiva estadounidense sobre la red eléctrica iraní.

La nueva escalada profundiza la incertidumbre sobre el comercio en el estrecho de Ormuz y mantiene bajo presión a los mercados energéticos.

En ese contexto, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que su país “no tiene razón para seguir comprometido” con el acuerdo provisional, aunque evitó confirmar una retirada formal.

Por su parte, Seyed Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica, detalló: "En nuestro sistema de cálculo, todo el territorio de Irán —desde Teherán hasta el sur— es uno solo. Los ataques efectivos y precisos lanzados desde distintos puntos de Irán contra el enemigo continuarán hasta que regrese la calma a la costa sur y al estrecho de Ormuz", señaló, según la televisión estatal iraní.

Crece la tensión en Medio Oriente

Las represalias iraníes también generaron fuertes reacciones en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait condenó "la atroz agresión iraní mediante misiles y drones", luego de que una central eléctrica y una planta desalinizadora fueran alcanzadas durante los ataques.

La cartera calificó la ofensiva como "una flagrante violación de la soberanía del Estado de Kuwait, de su seguridad y de la integridad de su territorio, además de una grave infracción del derecho internacional y del derecho internacional humanitario".

Además, advirtió que "la continuidad de este enfoque agresivo constituye una escalada extremadamente peligrosa que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales, representa un desafío descarado a la legitimidad internacional y socava los esfuerzos orientados a reducir la tensión y alcanzar soluciones pacíficas".

En la misma línea, la Presidencia de la Región del Kurdistán iraquí condenó los ataques y afirmó: "Atacar la Región del Kurdistán e iniciar actos de violencia constituye una grave traición y una profunda deslealtad hacia el liderazgo iraquí".

La escalada también comenzó a impactar sobre el transporte marítimo. El jueves solo tres buques de carga atravesaron el estrecho de Ormuz, el nivel diario más bajo desde mayo y muy por debajo del promedio de 125 embarcaciones registrado antes del conflicto, según datos citados por Reuters. En los mercados, el crudo reaccionó con nuevas subas. El Brent superó los u$s85 por barril, con un avance cercano al 1%, mientras que el WTI ganó un 1,3% y alcanzó los u$s79,95.