Cine vertical e Inteligencia Artificial: la fórmula de una startup argentina para entrar en un negocio de US$ 4.000 millones

La empresa crea series cortas para ver desde el celular y usa la IA para producirlas en menos tiempo.

Las microseries pensadas para el celular están cambiando la forma de producir y consumir ficción.

Las series pensadas para verse en la pantalla del celular dejaron de ser una rareza nacida en Asia y ya mueven millones de dólares alrededor del mundo. En ese negocio busca ganar terreno Gennial, una startup argentina que encontró en la Inteligencia Artificial una forma de acelerar la producción de ficción en formato vertical.

Detrás del proyecto están Adrián Garelik , guionista con experiencia en cine y televisión, y Matías Albaca, ingeniero civil apasionado por la tecnología. Ambos juntaron esos dos mundos para crear contenidos pensados desde el inicio para una manera de consumir ficción muy distinta a la de una película o una serie convencional.

Gennial crea contenidos de ficción para plataformas y marcas. Una parte de su negocio pasa por las microseries verticales, mientras que otra está enfocada en personajes y narrativas creadas para las redes sociales de distintas compañías. Entre sus trabajos aparecen producciones para la plataforma colombiana Idilio y proyectos desarrollados para Guapaletas y Abuela Goye.

El recorrido comenzó con una inversión de u$s100.000 durante el primer año . Más adelante ingresó una inversión estratégica por un monto equivalente proveniente del sector de los microdramas, por lo que el capital incorporado hasta el momento alcanza los u$s200.000.

La empresa genera actualmente entre u$s30.000 y u$s35.000 mensuales y tiene como objetivo llevar esa cifra a u$s50.000 . Para los próximos doce meses, la proyección es alcanzar una facturación anual de u$s3 millones con un equipo formado por diez personas.

El trabajo para marcas abre otra fuente de ingresos. Para Guapaletas, por ejemplo, creó a "Guapo", un carpincho virtual utilizado en las redes sociales de la compañía. Sus videos alcanzaron millones de reproducciones y las consultas recibidas por la firma se multiplicaron por nueve. Con Abuela Goye siguió una lógica similar, aunque enfocada en recetas e interacción con la comunidad.

El mercado de los microdramas: por qué las plataformas invierten en formato vertical

Los microdramas trasladan la lógica de las historias por capítulos a la pantalla vertical del teléfono. Los episodios rondan el minuto y están construidos para avanzar rápido, con giros frecuentes que buscan mantener al espectador dentro de la historia durante varios capítulos consecutivos.

El formato creció primero en Asia y luego empezó a extenderse hacia otros mercados. Las proyecciones del sector calculan que este negocio puede mover alrededor de u$s4.000 millones al cierre del año, una cifra que llevó a distintas plataformas a buscar más ficciones diseñadas específicamente para celulares.

La competencia tampoco se limita a otras series. Cerca del 70% de los usuarios consume este tipo de contenido desde la cama antes de dormir y un 59% lo hace desde el sillón, dos momentos en los que las aplicaciones también disputan tiempo con redes sociales y otras formas de entretenimiento digital.

Las producciones realizadas con herramientas generativas también empezaron a mostrar resultados similares a las grabadas con actores. De acuerdo con los datos utilizados por la compañía, su tasa de conversión a suscripciones pagas se encuentra al mismo nivel que la de los contenidos live-action. Las historias abarcan desde fantasía romántica hasta adaptaciones de obras como "Cumbres Borrascosas" y "Frankenstein".

Automatización y agentes de IA: producir 30 episodios en solo 3 días

Para responder a esa demanda, Gennial desarrolló Muses, una plataforma interna formada por 60 agentes de inteligencia artificial especializados en diferentes tareas. El sistema interviene desde el nacimiento de una idea y la escritura del guion hasta el diseño de personajes, la realización audiovisual y la medición del rendimiento de cada contenido.

El cambio más visible aparece en los tiempos. Una producción convencional de microdramas puede necesitar semanas de rodaje y alrededor de un mes de posproducción. Con este esquema, una temporada completa de 30 episodios puede estar terminada en tres o cuatro días.

La startup ya llevó ese ritmo a encargos reales. En un solo mes produjo 20 series verticales para plataformas internacionales y superó las 30 producciones terminadas. Además, tiene entre 60 y 70 títulos adicionales en carpeta.

La automatización no significa que todo el proceso quede en manos de un programa. La compañía incorporó directores, diseñadores de arte y músicos para trabajar sobre las historias y utilizar las herramientas generativas dentro de cada especialidad. La tecnología se ocupa de acelerar buena parte de la ejecución, mientras las decisiones narrativas y visuales siguen pasando por el equipo creativo.

El impacto del acuerdo con ByteDance en América Latina

Otro de los puntos centrales del proyecto es la relación con ByteDance, la empresa detrás de TikTok. Gennial es el único partner en América Latina de Seedance 2.5, un modelo desarrollado por la compañía china para generar video mediante inteligencia artificial.

El acuerdo le permite acceder a versiones de nuevos modelos antes de que estén disponibles de manera abierta. El equipo puede probar esas herramientas con anticipación y desarrollar automatizaciones propias sobre esa tecnología, en lugar de limitarse a utilizar los sistemas tal como llegan al público.

Ese acceso se integra directamente con Muses. Cuando ByteDance habilita nuevas capacidades de generación de video, la startup puede incorporarlas al sistema que ya utiliza para guiones, personajes y realización audiovisual, y probarlas dentro de producciones encargadas por plataformas internacionales.