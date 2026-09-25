Lo que la reunión de Donald Trump con Xi Jinping logró y lo que no Por The Economist + Agregar ámbito en









Trump recibió a Xi Jinping con una puesta en escena inédita, pero la cumbre dejó pocos avances concretos. El acuerdo comercial fue prorrogado por dos meses y quedaron pendientes cuestiones sobre tierras raras, inteligencia artificial y Taiwán.

Donald Trump recibió a Xi Jinping en Washington durante una cumbre marcada por la ceremonia y los escasos acuerdos.

Ningún presidente estadounidense en funciones había recibido a un líder extranjero en el aeropuerto de Washington en 64 años. Pero cuando Xi Jinping llegó a la ciudad el 23 de septiembre, no solo fue recibido por Donald Trump, sino también con una pompa y circunstancia muy superiores a las ofrecidas por China durante la visita recíproca de Trump a Pekín en mayo. Esta ostentación desproporcionada refleja el afán de Trump por preservar una relación estable con Xi, a quien describió como "fuerte, dinámico y en plena forma". También contrastaba con la escasez de la agenda, con pocos avances en una larga lista de temas.

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Trump ofreció una cena de Estado a Xi la noche del 24 de septiembre, seguida de un té privado en la Casa Blanca y una visita a los Archivos Nacionales al día siguiente. Pero el principal logro de la cumbre de esta semana parece ser la extensión del acuerdo económico alcanzado entre Estados Unidos y China el año pasado, poniendo fin a una disputa en la que China utilizó controles a las exportaciones de tierras raras para responder a los aranceles de Trump. China quería extender el acuerdo, que debía finalizar en noviembre, hasta el final del mandato del Sr. Trump. Finalmente, ambas partes acordaron una modesta prórroga de dos meses, que expiraba el 10 de enero. El único otro acuerdo nuevo anunciado al final del primer día de negociaciones fue la donación por parte de China de dos pandas gigantes a un zoológico de Atlanta.

Funcionarios estadounidenses se quejan del cumplimiento por parte de China de los acuerdos comerciales, que también incluían compromisos para detener el flujo de productos químicos utilizados en la fabricación de fentanilo, una droga que causa decenas de miles de muertes en Estados Unidos, y para comprar más soja estadounidense. Las exportaciones chinas de tierras raras a Estados Unidos se han mantenido en torno a los 500.000 kg mensuales durante el último año, muy por debajo del nivel anterior a la tregua. El 10 de noviembre, China también tiene previsto ampliar las restricciones a las tierras raras para incluir nuevos elementos, como el erbio, que se utiliza en cables de fibra óptica. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, declaró que aprovecharía la prórroga para presionar a China a fin de lograr una implementación más exhaustiva. Posteriormente, añadió que Estados Unidos también estaba considerando un acuerdo más amplio propuesto por China.

En Estados Unidos, donde los debates sobre inteligencia artificial se han intensificado en las últimas semanas, algunos defensores de la seguridad de la IA esperaban que Trump y Xi Jinping llegaran a un acuerdo que aumentara el escrutinio de los modelos o incluso ralentizara el ritmo de su desarrollo. Otros deseaban que Trump se opusiera a la llamada "destilación" de la IA estadounidense por parte de China, que consiste en utilizar los resultados de un modelo para mejorar otro. En cambio, el 24 de septiembre, Trump afirmó que la inteligencia artificial —o "superinteligencia", como ahora la denomina— sería un tema importante, pero que tanto él como Xi Jinping estaban satisfechos con "dejarla como está". Xi Jinping declaró posteriormente que ambas partes deberían mantener el control humano de la IA y continuar el diálogo sobre el tema.

Quizás lo más llamativo ha sido el escaso interés del Sr. Trump en asuntos de seguridad y defensa, temas que en ocasiones han dominado la relación sino-estadounidense. Irán parece haber utilizado imágenes satelitales chinas para planificar ataques en Oriente Medio, incluido un ataque contra Jordania en julio que causó la muerte de tres soldados estadounidenses. El Sr. Trump restó importancia a estas acusaciones. "Básicamente hacen lo mismo que nosotros", dijo. "Cuando dicen que China nos espía, les digo que tienen razón y que nosotros también los espiamos". China también ha incrementado drásticamente el dragado y la actividad aérea y naval en torno a las islas y arrecifes en disputa en el Mar de China Meridional, además de intensificar la actividad militar en torno a Taiwán. En la cumbre, el Sr. Xi instó a Estados Unidos a "mantener la postura correcta de oponerse" a la independencia de Taiwán, según la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Durante su primer mandato, el Sr. Trump nombró a funcionarios que forjaron un nuevo consenso político sobre China en Washington, uno que implicaba un enfoque mucho más enérgico y competitivo que el anterior. La administración Biden adoptó y consolidó ese consenso, y la actitud estadounidense hacia China se fortaleció progresivamente. En su segundo mandato, el Sr. Trump ha renegado de su propio legado, adoptando posturas más conciliadoras en temas como las exportaciones de semiconductores a China y los compromisos estadounidenses con Taiwán. La opinión pública estadounidense también parece estar cambiando. Una encuesta reciente del Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales muestra que el 57% de los estadounidenses prefiere la cooperación y el compromiso amistosos, frente al 40% que desea que Estados Unidos contenga el poder chino, un giro respecto a la tendencia observada entre 2020 y 2024. En un discurso en la Casa Blanca, el Sr. Xi invitó a 100.000 jóvenes estadounidenses a visitar China para estudiar durante los próximos cinco años. El 23 de septiembre, Elbridge Colby, jefe de política del Pentágono, afirmó que el objetivo de Estados Unidos en Asia era asegurar una paz digna, en la que garantizara el acceso al comercio, pero sin dominar Asia. Y no era malo, dijo el señor Colby, que cada bando creyera tener la ventaja con el tiempo: "Tengamos una competencia animada... que no termine en una gran guerra". Un periodo de calma beneficia a ambas partes. El Sr. Trump está preocupado por la guerra en Irán y las inminentes elecciones de mitad de mandato. El Sr. Xi está preocupado por la desaceleración económica y el congreso quinquenal del Partido Comunista del próximo año. China quiere “aprovechar los próximos años para consolidar su ascenso y alcanzar lo que podríamos llamar velocidad de escape en su competencia con Washington”, observa Rush Doshi, quien supervisó la política hacia China en la administración Biden. Ryan Hass, de la Brookings Institution, un centro de estudios que trabajó en la política hacia China en la Casa Blanca durante el mandato del Sr. Biden, señaló que los 30 minutos dedicados a conversaciones sustantivas en el Despacho Oval fueron inusualmente cortos. “El boato”, escribió, “parece ser el objetivo de la visita”. El aspecto más trascendental de la relación entre el Sr. Trump y el Sr. Xi podría ser la frecuencia de sus reuniones, más que el contenido de los acuerdos alcanzados. "Este podría ser un año histórico", señaló el Sr. Bessent, ya que los dos líderes podrían reunirse cuatro veces: las dos próximas en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, el centro tecnológico chino, en noviembre, y en la cumbre del G20 en Miami al mes siguiente. El atractivo de cada reunión posterior incentiva a ambas partes a mantener unas relaciones armoniosas. Estados Unidos ha retrasado un paquete de armas previsto de u$s14.000 millones para Taiwán para evitar interferir en la reunión con el Sr. Xi. Era una "muy buena baza negociadora", exclamó el Sr. Trump en mayo. Pero la sucesión de cumbres podría mantener ahora el paquete en suspenso indefinidamente. Copyright © The Economist Newspaper Limited., 2026