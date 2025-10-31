Sigue la euforia en el mercado: los bonos en dólares y los ADRs estiran su rally alcista







Algunos títulos ya rinden por debajo del 10% y el mercado especula cuándo se podrá reabrir el mercado internacional de deuda. En la semana, escalan hasta casi 30%.

Los bonos en dólares no detienen su racha alcista poselectoral.

Los bonos en dólares extienden su rally alcista. Este viernes, en Wall Street, los títulos Globales argentinos suben hasta 0,9%. Se trata de la continuidad de una semana de abruptas alzas a causa de la euforia que despertó entre los inversores el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo pasado. Los ADRs y acciones de empresas argentinas que operan en Nueva York también estiran sus ganancias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, algunos bonos ya cotizan a una tasa menor al 10%. Con esta tendencia y la consecuente baja del riesgo país, en el mercado se preguntan cuándo podrá el Gobierno recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda para refinanciar sus abultados vencimientos con los bonistas.

Por lo pronto, luego del resultado electoral que torció de manera drástica las expectativas de la city, los títulos soberanos argentinos acumulan esta semana subas de hasta casi 30% en Wall Street.

En ese marco, el riesgo país vuelve a perforar los 650 puntos básicos. Se trata del indicador que mide el banco J.P. Morgan y que refleja la diferencia de tasas entre los bonos argentinos y los del Tesoro de los EEUU.

ADRs y acciones Por su parte, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa neoyorkina suben hasta 4,6% este viernes, encabezadas por Central Puerto.

En la plaza local, el índice S&P Merval avanza 3% hasta los 2.793.519 puntos. Nota en desarrollo-.