Presionado por la dura reacción de Teherán, Donald Trump retrocede y limita a Israel tras ataques a yacimientos de gas iraníes

La escalada en Medio Oriente golpea al mercado energético y obliga a Trump a advertir límites a Israel frente a la respuesta de Irán.

Donald Trump limita a Israel tras la fuerte reacción de Teherán y busca frenar la escalada en el Golfo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que Israel no realizará nuevos ataques contra los yacimientos de gas iraníes tras la reciente ofensiva, en un contexto de fuerte escalada militar que ya impacta en los precios de la energía y amenaza con ampliar el conflicto en Medio Oriente.

Trump sostuvo que un Israel enojado había "atacado violentamente" el principal yacimiento de gas de Irán, en referencia al campo de South Pars , y advirtió que no habrá nuevas ofensivas de ese tipo salvo que Teherán decida responder militarmente. El ataque del miércoles disparó los precios del petróleo y profundizó la incertidumbre global.

La ofensiva sobre el yacimiento de South Pars (el mayor reservorio de gas natural del mundo que Irán comparte con Qatar) marcó un punto de inflexión en la guerra. La respuesta iraní no se hizo esperar: misiles impactaron en instalaciones energéticas en el Golfo, incluyendo objetivos en Qatar y Arabia Saudita.

La petrolera estatal QatarEnergy reportó "daños extensos" e "incendios de gran envergadura" tras los ataques contra la Ciudad Industrial de Ras Laffan, clave para el procesamiento de gas natural licuado a nivel mundial. En paralelo, Arabia Saudita aseguró haber interceptado misiles dirigidos a Riad y frustrado un ataque con drones contra una planta de gas.

"Israel, enfurecido por lo sucedido en Medio Oriente, ha atacado violentamente una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars en Irán" , publicó Trump en X el miércoles.

Embed QatarEnergy Statement on Missile Attacks on Ras Laffan Industrial City



QatarEnergy confirms that Ras Laffan Industrial City this evening has been the subject of missile attacks.



Emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting fires, as extensive… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 18, 2026

"Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquiera de los hechos pertinentes relacionados con el ataque a South Pars, y atacó de forma injustificada e injusta una parte de la planta de gas natural licuado de Qatar."

Advertencias cruzadas y amenaza de mayor escalada

El mandatario estadounidense fue más allá y lanzó una advertencia directa sobre el futuro del conflicto: "ISRAEL NO REALIZARÁ MÁS ATAQUES relacionados con este campo de South Pars, extremadamente importante y valioso, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país muy inocente, en este caso, Qatar. En cuyo caso, Estados Unidos de América, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volará por los aires la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza y potencia que Irán jamás ha visto ni presenciado."

trump-reacts-to-something-he-doesnt-like-in-the-oval-office-v0-sygzncz63gne1 copy El presidente evalúa enviar tropas adicionales a Medio Oriente para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz

Aunque Trump afirmó que Washington no tenía conocimiento previo del ataque israelí, el diario The Wall Street Journal informó que el presidente habría aprobado el plan.

Impacto global y presión sobre el suministro energético

La escalada ya genera consecuencias directas en el mercado energético global. El estrecho de Ormuz (clave para cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo) permanece bajo amenaza tras el cierre impulsado por Irán, lo que elevó los precios y reavivó temores inflacionarios.

Ante este escenario, Trump evalúa enviar miles de soldados adicionales a la región para garantizar la seguridad de las rutas marítimas, según revelaron fuentes cercanas a la Casa Blanca.