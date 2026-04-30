El hallazgo fue confirmado por la Guardia Costera británica y se trata del buque Tampa. Su último viaje fue en septiembre de 1918 y llevaba a bordo más de 100 guardacostas, cuatro marineros de la Marina estadounidense y 16 británicos.

El último viaje del barco fue el 17 de septiembre de 1918, cuando comenzó a escoltar un convoy en aguas del Atlántico.

Un grupo de buzos encontró los restos del mayor buque naval de EEUU perdido en la Primera Guerra Mundial. Fue visto en aguas británicas luego de ser buscado durante tres años en diez oportunidades y entre los datos de la confirmación se incluyeron accesorios de la cubierta, el timón, la campana y armamento, entre otros.

El anuncio del hallazgo se dio este miércoles cuando la Guardia Costera expresó que un equipo de buzos británicos había localizado los restos del buque Tampa. El barco fue visto el fin de semana pasado a 91m de profundidad y a unos 80 kilómetros de la costa de Cornualles .

Los restos del naufragio fueron hallados por el equipo de Gasperados , voluntarios especializados en buceo técnico que colaboraban con historiadores e investigadores para encontrar naufragios en todo el Reino Unido .

Buzos encontraron restos del mayor buque naval de EEUU perdido en la Primera Guerra Mundial

El equipo llevaba buscando el Tampa desde 2023 y "tiene una enorme importancia para EEUU y los familiares de todos los que fallecieron ese día", declaró el líder del equipo de buceo Steve Mortimer, citó la CNN.



“Encontrar el Tampa no fue algo que ocurrió solo el fin de semana pasado. Este fue el décimo viaje para explorar posibles objetivos y todos —capitán, tripulación, investigador, enlace o buzo— tuvieron un papel importante. ¡Seguimos emocionados! ¡Lo logramos!”, comentaron en una publicación en Facebook.

buque eeuu 1gm “Este fue el décimo viaje para explorar posibles objetivos y todos —capitán, tripulación, investigador, enlace o buzo— tuvieron un papel importante”, comentaron en una publicación en Facebook. CNN

La Guardia Costera afirmó haber proporcionado al grupo los registros y datos necesarios para confirmar que el pecio era el del Tampa. “Esto incluía las imágenes de archivo de los accesorios de la cubierta, el timón, la campana, el armamento y las imágenes de archivo”, sostuvo el historiador del área atlántica de la Guardia Costera William Thiesen.

El último viaje del barco fue el 17 de septiembre de 1918, cuando comenzó a escoltar un convoy en aguas del Atlántico. Pero el 26 de septiembre, el capitán del Tampa solicitó permiso para abandonarlo ya que su barco se estaba quedando peligrosamente sin carbón para alimentar sus calderas y necesitaba repostar.

Los comandantes accedieron y el barco se dirigió a toda velocidad a un puerto de Gales alrededor de las 4 de la tarde. Alrededor de las 20:15, fue avistado por un submarino alemán, identificado como UB-41, que disparó un único torpedo. Se produjeron dos explosiones y un avión enviado para buscar el barco -porque no había llegado a su destino- encontró restos del naufragio al día siguiente. A bordo viajaban 111 guardacostas, cuatro marineros de la Marina estadounidense y 16 británicos, entre ellos personal de la Marina Real y civiles.

EEUU podría ser exportador neto de crudo por primera vez desde la II Guerra Mundial

La semana pasada, Estados Unidos estuvo a punto de convertirse en exportador neto de crudo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, ya que los envíos se dispararon hasta alcanzar niveles casi récord para satisfacer la demanda de compradores asiáticos y europeos que se apresuraban a sustituir los suministros de Medio Oriente interrumpidos por la guerra con Irán.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó la mayor perturbación jamás vista en el mercado energético mundial, ya que las amenazas iraníes al transporte marítimo impidieron que alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas transitaran por el estrecho de Ormuz.

Las refinerías de Asia y Europa que dependen de esos suministros han comprado cargamentos alternativos de donde han podido, lo que ha impulsado considerablemente la demanda de petróleo de EEUU, el mayor productor mundial. Sin embargo, analistas y operadores afirman que Estados Unidos se está acercando rápidamente a su capacidad máxima de exportación.