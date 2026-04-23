La industria autopartista arrancó 2026 en retroceso, pero muestra señales de rebote mensual + Seguir en









El sector acumula una fuerte caída interanual en el primer bimestre, aunque febrero exhibe una recuperación significativa frente a enero. Las cifras reflejan el impacto de la menor producción automotriz, el retroceso en exportaciones y un mercado interno debilitado.

El mercado autopartista registró una contracción del 22,5% interanual

Durante los primeros dos meses de 2026, la industria autopartista registró una contracción del 22,5% interanual, evidenciando un inicio de año complejo para la actividad. Este descenso se da en un contexto donde todos los indicadores clave del sector presentan variaciones negativas en comparación con el mismo período de 2025.

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Sin embargo, al analizar la dinámica mensual, febrero de 2026 mostró un crecimiento del 49,9% respecto a enero, lo que sugiere una recuperación parcial tras un comienzo de año particularmente débil.

Indicadores clave en baja Entre los principales datos relevados por AFAC, en base a información del INDEC, ADEFA y el Ministerio de Economía, se destacan las siguientes variaciones acumuladas a febrero:

Producción de vehículos: caída del 30,1% interanual , con un total de 50.630 unidades fabricadas.

caída del , con un total de 50.630 unidades fabricadas. Exportaciones de autopartes: descenso del 14,7% en comparación con el primer bimestre de 2025.

descenso del en comparación con el primer bimestre de 2025. Ventas de combustible: leve baja del 0,3% , utilizada como referencia del mercado de reposición.

leve baja del , utilizada como referencia del mercado de reposición. Índice de Producción Industrial (IPI) autopartista: retroceso del 22,5% .

retroceso del . IPI general manufacturero: disminución del 6,0%. En el caso del rubro neumáticos, no se cuenta con datos disponibles para febrero de 2026.

deposito autopartes galpon.jpeg Al analizar la dinámica mensual, febrero de 2026 mostró un crecimiento del 49,9% respecto a enero, lo que sugiere una recuperación parcial tras un comienzo de año particularmente débil.

Repunte mensual: señales mixtas A pesar del escenario contractivo en la comparación interanual, los datos mensuales reflejan una mejora en febrero frente a enero: Producción de vehículos: +41,1%

+41,1% IPI autopartes: +49,9%

+49,9% Exportaciones de autopartes: -7,6%

-7,6% Ventas de combustible: -8,7% Este comportamiento sugiere un rebote técnico más que una recuperación consolidada, en un contexto donde la demanda aún se mantiene débil. Evolución reciente y perspectivas La evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) muestra una marcada volatilidad entre 2025 y el inicio de 2026, con caídas pronunciadas seguidas de recuperaciones parciales. Este patrón refleja la sensibilidad del sector autopartista a la dinámica de la producción automotriz y al comercio exterior. En este escenario, la industria enfrenta el desafío de sostener la recuperación observada en febrero, en un contexto macroeconómico que continúa condicionando tanto la producción de vehículos como las exportaciones y el consumo interno.