Plazo fijo siguen sin subir: así operan los principales bancos hoy, jueves 23 de abril + Seguir en









Las entidades mantienen rendimientos estables pese al contexto inflacionario y la política monetaria actual, con diferencias leves entre ofertas.

Cómo está el plazo fijo hoy

En un escenario económico donde cada punto porcentual cuenta, los plazos fijos vuelven a quedar bajo la lupa. Este jueves 23 de abril, las tasas que ofrecen los bancos más importantes del país no muestran cambios relevantes, algo que viene repitiéndose en las últimas semanas y que genera cierta inquietud entre ahorristas.

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La referencia principal sigue siendo la que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que releva las tasas nominales anuales (TNA) de los depósitos a 30 días. Ese dato funciona como termómetro del sistema financiero, aunque cada banco tiene margen para ajustar sus condiciones.

Plazo Fijo Plata

En la práctica, lo que se ve es que los rendimientos se sostienen sin grandes saltos, mientras la inflación y otras variables macroeconómicas siguen moviéndose. Para el ahorrista común, eso abre una pregunta bastante directa: ¿conviene quedarse en plazo fijo o buscar alternativas?.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 23 de abril Según los últimos datos disponibles del Banco Central de la República Argentina, los bancos líderes mantienen tasas que rondan el mismo nivel desde hace varios días. En líneas generales, la TNA para depósitos a 30 días se ubica en torno al 23%, aunque puede variar levemente según la entidad y el canal de constitución (online o presencial).

Entre los principales jugadores del sistema, el Banco Nación suele ofrecer una tasa cercana al piso del rango, mientras que entidades privadas como Banco Galicia o BBVA Argentina tienden a moverse en valores similares, con pequeñas diferencias que muchas veces no cambian demasiado el resultado final. inversiones plazo fijo Depositphotos Estos son los porcentajes de las principales entidades financieras del país este jueves 23 de abril: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 21,5%

: 21,5% BBVA : 20,5%

: 20,5% Banco Macro :

: Banco Credicoop : 18,5%

: 18,5% ICBC : 19,75%

: 19,75% Banco Ciudad: 19%

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