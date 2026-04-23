La popular parrilla del país que tiene deudas de millones y se enfrenta a la desaparición

La crisis económica y los cambios de hábitos en el consumo llevaron a esta empresa adorada por millones de personas a tener dificultades.

La realidad económica actual, sumada a los cambios en los hábitos de consumo, comenzó a golpear con fuerza a distintas cadenas gastronómicas en Estados Unidos. La suba de costos, la inflación y la menor concurrencia a restaurantes tradicionales generaron un escenario complejo incluso para marcas muy consolidadas.

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En este contexto, muchas parrillas históricas, que durante años fueron un símbolo de la cultura culinaria estadounidense, hoy enfrentan dificultades para sostener su estructura. La competencia con nuevos formatos más accesibles y la preferencia por opciones rápidas también influyeron en esta crisis.

Una de las más afectadas es 801 Chophouse , una reconocida cadena que supo ganarse el cariño de millones de clientes y que ahora atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia.

La parrilla favorita de millones de estadounidenses se declaró en quiebra.

Qué está pasando con 801 Chophouse

801 Chophouse es una cadena de restaurantes especializada en carnes premium que nació en Estados Unidos y logró expandirse a distintas ciudades con una propuesta basada en cortes de alta calidad y una experiencia gastronómica sofisticada.

Durante años, la marca se posicionó como una de las parrillas más valoradas dentro del segmento de lujo, atrayendo tanto a clientes habituales como a turistas. Su identidad estuvo siempre ligada a la excelencia en el servicio y a un menú cuidadosamente seleccionado.

Sin embargo, en el último tiempo comenzó a enfrentar serios problemas financieros. La combinación de costos operativos elevados, menor flujo de clientes y un contexto económico adverso impactó directamente en su rentabilidad, poniendo en riesgo su continuidad.

Chophouse parrilla Llegó a ser de las más emblemáticas del país, pero no pudo afrontar sus deudas de millones de dólares. Imagen: The Chophouse Restaurant

Los números en rojo de la franquicia y el objetivo de la bancarrota

La empresa arrastra deudas de aproximadamente 18 millones de dólares que dificultan su funcionamiento diario. Entre obligaciones financieras y gastos operativos, el desequilibrio económico se volvió insostenible, obligando a la cadena a buscar alternativas para evitar el colapso.

Frente a esta situación, 801 Chophouse decidió acogerse a un proceso de bancarrota, una herramienta legal que le permite reorganizar sus finanzas. El objetivo principal es reducir deudas, renegociar contratos y encontrar una forma de continuar operando.

Este tipo de medidas implica una reestructuración profunda del negocio, que puede incluir desde cambios en la administración hasta el cierre de sucursales. Aunque no garantiza la supervivencia, sí ofrece una oportunidad para intentar revertir la crisis.

Chophouse El incremento de costos y los cambios de hábitos de consumo la llevaron al borde del cierre. Imagen: The Chophouse restaurant

Los locales que se enfrentan al cierre definitivo

Como parte de este proceso, varios locales de la cadena podrían cerrar de manera definitiva. La empresa analiza cuáles son las sucursales menos rentables para reducir costos y concentrar sus esfuerzos en aquellas que todavía generan ingresos sostenibles.

Actualmente, la incertidumbre recae sobre sus ocho sedes en Des Moines, Omaha, Leawood, Kansas City, St. Louis, Minneapolis, Denver y Tysons Corner, ya que cualquier unidad que no logre rentabilidad inmediata corre el riesgo de ser clausurada durante la reestructuración.

Estos posibles cierres generan preocupación tanto entre los empleados como entre los clientes habituales, que ven en riesgo a una marca emblemática dentro del rubro gastronómico.

El futuro de 801 Chophouse es incierto. Si bien la bancarrota puede darle aire en el corto plazo, el desenlace dependerá de su capacidad para adaptarse a un mercado que cambió y que hoy exige nuevas estrategias para sobrevivir. Si no se alcanza un acuerdo con los acreedores en las próximas semanas, estas ubicaciones podrían enfrentar un cese de operaciones definitivo.