Exportaciones: Buenos Aires lideró en el primer trimestre y Neuquén ganó peso por el boom energético

Las ventas externas sumaron US$21.853 millones entre enero y marzo. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentraron los mayores montos exportados, mientras Neuquén se destacó por el fuerte avance del sector energético.

Las exportaciones alcanzaron los u$s21.853 millones durante los primeros tres meses de 2026 con las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba como líderes y un gran empuje de Neuquén por el boom energético.

Buenos Aires se consolidó como el principal distrito exportador con u$s7.039 millones, lo que representa el 32,2% del total nacional. Le siguieron Santa Fe, con u$s4.031 millones, y Córdoba, con u$s2.635 millones, según datos de la consultora Politikón Chaco.

En términos de evolución interanual, Buenos Aires registró un crecimiento del 5,2%, mientras que Santa Fe y Córdoba mostraron incrementos del 16,4% y 11,6% respectivamente. Según este análisis, a nivel geográfico, "todas las regiones presentaron incrementos de sus exportaciones medidos en US$ FOB, aunque con brechas de desempeños".

Neuquén y Santa Cruz fueron las otras dos jurisdicciones que superaron la barrera de los mil millones de dólares en el trimestre. Neuquén exportó por US$ 1.468 millones, con un alza del 31,0% traccionada por el sector energético, y Santa Cruz alcanzó los US$ 1.152 millones, con un aumento del 90,5%.

Estas cinco provincias "en conjunto, concentraron el 75% del total de las exportaciones argentinas en el primer trimestre 2026". Respecto al crecimiento relativo, Catamarca encabezó la lista con una expansión del 99,2% interanual, producto del empuje de la minería. Otras provincias con mejoras significativas fueron Jujuy (+87,2%), Salta (+81,0%) y Chaco (+59,5%).

Por el contrario, seis distritos cerraron el período con resultados negativos en comparación con el año anterior. El mayor retroceso se registró en Río Negro con una caída del 21,0%, seguida por Tierra del Fuego (-17,5%), Formosa (-16,6%) y Chubut (-15,1%).