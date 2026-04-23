La Libertad Avanza ensaya tregua bonaerense y Karina Milei suma a Diego Santilli

El Ministro del Interior es una de las opciones de La Libertad Avanza para competir por la gobernación. Las Fuerzas del Cielo enviarían una señal de paz.

Se acerca la campaña electoral y Karina Milei parece ingresar en una fase pragmática. La hermana del Presidente convocó a Diego Santilli para que se sume a la cumbre bonaerense de La Libertad Avanza de este sábado en Suipacha en un primer posicionamiento explícito del Ministro del Interior como eventual candidato a gobernador.

Santilli llegó como reemplazo de Lisandro Catalán a la cartera de interior con la bendición de Karina. El "Colo" mantenía un frío vínculo con Mauricio Macri luego de que el expresidente se volcara a favor de Patricia Bullrich en la interna presidencial de Juntos quien, a nivel bonaerense, impulsaba la candidatura a gobernador de Néstor Grindetti. De extracción peronista y con el apoyo de Cristian Ritondo, jefe del PRO en la provincia de Buenos Aires, Santilli ya contaba con una terminal propia dentro de la Casa Rosada antes de desembarcar como ministro: Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina.

El sábado, en el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), Santilli tendrá su debut orgánico como parte de la superestructura libertaria de la provincia de Buenos Aires más allá de sus responsabilidades de gestión. El Ministro viene de aceitar el vinculo de Milei con los gobernadores lo que le permitió al gobierno encadenar una sucesión de triunfos legislativos en el Congreso: desde la aprobación del Presupuesto 2026, hasta la reforma laboral, la baja en la edad de imputabilidad y la ley de Glaciares.

De un lado, un tipo con un mameluco que le hizo ganar el juicio a YPF. Del otro, el culpable de haber generado un reclamo por 18.000 millones de dólares. pic.twitter.com/mqwSuYC5jN

Sin otra figura competitiva en la provincia de Buenos Aires, y en paralelo a un operativo de asfixia financiera a la gestión de Axel Kicillof, ahora Karina sale a empoderar a Santilli en el principal distrito electoral del país . Con una delicada y grave crisis económica que afecta en especial al cordón industrial, y social, del conurbano bonaerense, donde no derrama el crecimiento de sectores como la energía, la minería, el agro o los servicios financieros, la jefa de La Libertad Avanza sabe que sin un triunfo o una elección competitiva en la provincia, no habrá proyecto nacional de reelección para su hermano en 2027 .

Santilli le garantiza a la Casa Rosada penetración en el electorado peronista, pero también en independientes y en el votante del PRO. La ratificación de Ritondo como jefe del partido amarillo en la provincia es una buena notica para La Libertad Avanza. Se trata del artífice de la alianza electoral del 2025 que cayó derrotada en las elecciones desdobladas para cargos locales, pero que revirtió una diferencia de casi 14 puntos frente al peronismo en las legislativas de octubre cuando Santilli reemplazó a José Luis Espert al frente de la boleta violeta.

Mensaje a Karina Milei

"A Santilli lo considero quien mejor está, quien más voluntad tiene y lógicamente se coloca en un lugar donde tiene que tener el apoyo de ambos, por lo menos de los dos partidos principales", aseguró esta semana Ritondo. Y en un mensaje a los hermanos Javier y Karina Milei agregó: "Tenemos que hacer un proceso donde después veremos la selección de candidato, veremos de qué forma hacemos uno o dos, pero tenemos que ir juntos si queremos ganarle al populismo".

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El presidente @JMilei es el que más hizo por los porteños.



Por eso, los legisladores, diputados y senadores de la Ciudad nos reunimos con @KarinaMileiOk para impulsar reformas claves para los porteños.



Somos el bloque más reformista de la historia! pic.twitter.com/ZXvMOaz9ZU — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) April 18, 2026

Santilli se había quedado afuera del congreso provincial de La Libertad Avanza que en noviembre del año pasado organizó Karina en Mar del Plata para ordenar la interna libertaria en la provincia de Buenos Aires y definir estrategias frente al gobierno de Axel Kicillof. Esta vez, y ya en la ante sala de la campaña para gobernador, el Ministro de Interior fue convocado a Suipacha por la secretaria general de la Presidencia.

La hermana de Milei ensayó este giro progmático también en la Ciudad de Buenos Aires donde la semana pasada sentó a Patricia Bullrich junto a Pilar Ramírez en un encuentro de dirigentes libertarios. el precoz final de la carrera política de Manuel Adorni en el distrito capitalino le allanó el camino a la exministra de Seguridad para posicionarse como eventual candidata a la jefatura de gobierno porteño en 2027.

¿Tregua en La Libertad Avanza?

Este sábado en Suipacha, además, se podría registrar una foto de familia ampliada de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires si es que dirigentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que lidera Santiago Caputo, terminan de confirmar su presencia en el evento organizado por Karina y Sebastián Pareja, titular del partido en territorio bonaerense. Los organizadores esperan la presencia de Agustín Romo, saliente jefe de bloque libertario en la Legislatura, enfrentado a la conducción de Pareja pero sin ningún referente de peso que lo apoye en esa disputa en el principal distrito electoral del país,

La reaparición de Romo este sábado en el lanzamiento de la escuela de formación libertaria seria el primer indicio de una tregua interna de cara a la campaña electoral para las elecciones bonaerense donde, más allá de las pataletas digitales de este legislador, la que maneja la lapicera para el armado de listas sigue siendo Karina.

El encuentro de este sábado comenzará a las 9 y reunirá a referentes de los 135 distritos bonaerenses y autoridades de LLA nacionales "con el objetivo de consolidar la organización territorial y fortalecer la preparación de los equipos con el objetivo de gobernar la Provincia en el 2027", adelantaron los organizadores en un comunicado. La apertura estará a cargo de Pareja, acompañado por la diputada nacional y directora general de la organización Miriam Niveyro y el senador provincial Luciano Olivera. "La iniciativa apunta a formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa real frente al modelo actual, con eje en la batalla cultural, la eficiencia del Estado y la representación del ciudadano y contribuyente en cada distrito", aseguran.