El mayor fondo soberano del mundo perdió u$s135.000 millones en el primer trimestre + Seguir en









La caída de las acciones tecnológicas en Wall Street y la apreciación de la corona noruega golpearon el portafolio del fondo petrolero de Noruega, que acumuló pérdidas por 1,27 billones de coronas entre enero y marzo.

En términos de rentabilidad, el fondo cerró el trimestre con un rendimiento negativo del 1,9%

El fondo soberano de Noruega, el más grande del mundo, registró pérdidas por 1,27 billones de coronas noruegas (aproximadamente u$s135.000 millones) durante el primer trimestre de 2026, golpeado por la volatilidad de los mercados globales y la fortaleza de la divisa escandinava.

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Al cierre de marzo, el patrimonio del fondo —constituido con las rentas petroleras del Estado noruego e invertido en múltiples clases de activos a nivel mundial— totalizaba 19,99 billones de coronas, equivalentes a unos u$s2,1 billones.

Trond Grande, número dos de la entidad, señaló que el balance "refleja un trimestre marcado por condiciones de mercado difíciles".

El ejecutivo precisó que, si bien el impacto en la renta fija y en los activos inmobiliarios fue acotado, fue el desplome de las acciones —especialmente de las grandes tecnológicas estadounidenses— el principal factor detrás del resultado negativo.

A eso se le sumó la apreciación de la corona noruega frente a las principales divisas del mundo, lo que explicó una pérdida adicional de 646.000 millones de coronas en la valuación del portafolio.

Cómo le fue al Fondo noruego, por sector En términos de rentabilidad, el fondo cerró el trimestre con un rendimiento negativo del 1,9%. La renta variable, que concentra el 70,2% de las inversiones, aportó la mayor parte del deterioro con una caída del 2,6%. La renta fija —que representa el 27,6% de los activos— registró una baja marginal del 0,2%, mientras que el segmento inmobiliario (1,8% del portafolio) fue la excepción positiva con un alza del 1,2%. Las inversiones en infraestructura de energías renovables no cotizadas, que integran el 0,4% restante del fondo, anotaron un retroceso del 1,9%. El fondo participa en unas 8.500 compañías en todo el mundo y posee en promedio alrededor del 1,5% del total de las sociedades cotizadas a nivel global.