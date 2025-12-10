Llega la Noche de las Jugueterías a la Argentina antes de Navidad: cuándo se realiza y cómo son las promociones

Las familias podrán aprovechar descuentos y cuotas sin interés, anticipando la compra de los regalos en distintos comercios y cadenas de todo el país.

Además de los descuentos, las jugueterías ofrecerán talleres y actividades especiales para los más chicos.

La Noche de las Jugueterías 2025 llega esta semana a todo el país y es la oportunidad ideal para adelantar las compras de Navidad . La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) , reúne a comercios de barrio y cadenas regionales, ofreciendo descuentos, promociones y cuotas sin interés con distintos medios de pago.

Además de facilitar la elección de regalos, muchas tiendas ofrecerán actividades recreativas para los más chicos de la familia, como talleres, shows infantiles y buzones para cartas a Papá Noel. A continuación, conocé los detalles.

La Noche y la Ruta de las Jugueterías 2025 se celebrará el jueves 11 de diciembre . Este evento tiene alcance federal, con la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, distintas provincias y localidades del país.

Para facilitar la organización de los visitantes, la CAIJ ofrece un mapa interactivo en su sitio oficial que indica los locales adheridos y los detalles de cada actividad y promoción.

A su vez, en la cuenta de Instagram @CamaraDelJuguete se publicarán actualizaciones y contenidos sobre la jornada, incluyendo recorridos, talleres y sorpresas en los distintos puntos de venta.

“Tenemos buenas expectativas porque la Noche de las Jugueterías contribuye a estimular y adelantar las ventas de los pequeños y medianos comercios, fortaleciendo a toda la cadena de valor del juguete y promoviendo el comercio de cercanía”, señaló en la gacetilla el presidente de la Cámara, Matías Furió.

Promociones disponibles

Entre las principales ofertas se incluyen descuentos de entre 10% y 50% de ahorro en productos seleccionados, así como hasta 3, 4 o 6 cuotas sin interés que varían según el comercio y la entidad bancaria.

Otros establecimientos cuentan con promociones exclusivas con medios de pago específicos, como Banco Provincia, que ofrece un 10% reintegro adicional.

Las propuestas abarcan desde jugueterías tradicionales y didácticas, librerías con sector infantil, comercios de barrio y tiendas en shoppings, hasta cadenas nacionales y regionales. Esta diversidad garantiza que todos puedan encontrar opciones accesibles y de calidad.

Además, muchas tiendas complementan el día con actividades y experiencias recreativas para niños y niñas, incluyendo talleres de manualidades, juegos de mesa, shows y buzones para cartas a Papá Noel con sorteos.

Algunas también contemplan cupones válidos para Reyes, incentivando compras que se extienden durante toda la temporada.