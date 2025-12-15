Verano 2026: aumentan las multas en Córdoba y ya superan los 3 millones de pesos

Junto con las sanciones económicas, se pueden sumar faltas administrativas como la pérdida de puntos para la licencia o la inhabilitación para conducir.

La nueva escala ya se publicó en el Boletín Oficial y corresponde al aumento en el valor del combustible.

Con la llegada del verano y las vacaciones , las multas de la Policía Caminera de Córdoba registraron un nuevo aumento del 10,2% . La actualización impacta directamente en todas las infracciones, desde faltas consideradas leves hasta conductas de alto riesgo.

La suba está vinculada al incremento del precio de la nafta súper, que se utiliza como referencia para calcular la Unidad Fija de Multa (UF) . De acuerdo a la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito y publicado en el Boletín Oficial, su valor pasó de $1.539 a $1.696. Esto representa un ajuste acumulado del 27% si se compara con los valores de agosto 2025.

Con este esquema, las sanciones comienzan en $33.920 y pueden alcanzar los $3.392.000 , dependiendo de la gravedad y de las consecuencias administrativas que se sumen, como la quita de puntos o la inhabilitación para conducir.

El nuevo aumento llega en un momento clave del año, cuando el tránsito en rutas provinciales se intensifica por las vacaciones de verano. Desde el Gobierno de Córdoba sostienen que la actualización corresponde a los valores informados por el sector de combustibles.

Dentro de este grupo se incluyen conductas que, si bien no generan situaciones de alto riesgo, están prohibidas por la normativa vigente . Un ejemplo típico es conducir fumando , además de otras faltas similares.

Las penalizaciones van desde 20 a 100 UF, lo que equivale a un monto entre los $33.920 y $169.600. Además, pueden sumar una sanción adicional que es la pérdida de 0 a 2 puntos en la licencia de conducir.

Infracciones graves

En esta sección, se encuentran las faltas que comprometen de manera directa la seguridad vial. Uno de los casos más frecuentes es circular sin las luces reglamentarias encendidas, una conducta especialmente riesgosa en rutas y durante horarios de baja visibilidad.

Así, la infracción va desde $169.600 hasta $339.200 (100 y 200 UF). Como infracción administrativa, se agrega la pérdida de 2 a 5 puntos de la licencia de conducir.

Infracciones muy graves

Este nivel contempla conductas peligrosas que elevan la probabilidad de accidentes. Entre ellas, se encuentran cruzar semáforos en rojo, circular a contramano o exceder los límites de velocidad establecidos.

La penalización va de los 200 a 400 UF, cuyo monto económico puede escalar desde $339.200 a $678.400. A esto, se le puede sumar la pérdida de 5 a 20 puntos para renovar el carnet.

Infracciones máximas

Se trata de las faltas más severas, que pueden derivar incluso en consecuencias penales. Incluyen grados elevados de alcoholemia, la destrucción o eliminación de infraestructura vial y la adulteración de documentación o licencias de conducir.

En este escenario, las multas van desde $2.035.200 a $3.392.000 (1.200 y 2.000 UF). Y, como faltas administrativas, se encuentran la inhabilitación para conducir y, hasta problemas legales.