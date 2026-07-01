La industria manufacturera china cerró su mejor trimestre desde 2020 pese a la leve desaceleración de junio + Agregar ámbito en









El índice PMI manufacturero marcó 51,7 puntos en junio, por encima de las expectativas del mercado y en zona de expansión. Los nuevos pedidos crecieron por decimotercer mes consecutivo en su mejor racha desde 2018.

El sector manufacturero de China continuó su expansión en junio, marcando el mejor trimestre desde 2020, a pesar de una ligera desaceleración respecto a mayo, según datos de RatingDog.

La industria manufacturera china siguió en expansión en junio y, pese a una leve desaceleración respecto de mayo, completó su mejor trimestre desde 2020, de acuerdo con datos de la consultora RatingDog publicados este miércoles.

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El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) de esa firma, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar la industria manufacturera china, frenó desde los 51,8 puntos hasta los 51,7 en mayo del mes pasado.

Los analistas esperaban una desaceleración más profunda, situando sus pronósticos en torno a los 51,6 enteros. Cabe precisar que la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

El informe traza un panorama más optimista que la estadística oficial, publicada ayer por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cual se situó en los 50,3 puntos tras quedarse precisamente en el umbral de los 50 enteros el mes anterior.

El mejor mes desde agosto de 2023 La consultora británica Capital Economics ya había avanzado que el informe de RatingDog sería más favorable que el número oficial, dado que sus encuestas se centran en polos manufactureros más beneficiados por el actual "boom" exportador que vive China.

Sin embargo, el fundador de RatingDog, Yao Yu, aseguró que, pese a que los nuevos pedidos, indicador clave de la demanda, aumentaron por decimotercer mes seguido en su mejor racha desde 2018, los provenientes del extranjero cayeron por segunda vez consecutiva, "aunque de forma mínima". Yu señaló además que junio marcó el mejor mes en creación de empleo manufacturero desde agosto de 2023, y que el incremento en los costos de los insumos se moderó hasta mínimos de cinco meses, señal de que las presiones inflacionarias vinculadas al conflicto con Irán "han sido contenidas". Estiman que es el mejor mes desde agosto 2023. Sin embargo, el índice que mide el optimismo empresarial para los próximos doce meses, aunque en terreno positivo, cayó a su mínimo desde enero "a medida que algunas empresas toman una postura más cautelosa".

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