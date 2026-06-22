China toma represalias contra 10 empresas de EEUU luego de recibir nuevas sanciones + Agregar ámbito en









La medida del país asiático llega después de que Estados Unidos divulgara una lista negra de 80 compañías chinas. Los detalles de la decisión de Pekín.

China respondió con represalias a las medidas de EEUU. Depositphotos

En un nuevo capítulo de la disputa económica y geopolítica entre las dos grandes potencias globales, China impuso controles de exportación sobre 10 empresas de Estados Unidos. La decisión incluye algunas compañías de los sectores de defensa y minería de tierras raras, según informó Pekín este lunes.

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El gobierno asiático también prohibió a decenas de empresas estadounidenses participar en contrataciones públicas, en respuesta a una lista negra de Washington de firmas chinas.

Las medidas fueron adoptadas un mes después de la visita a China del presidente estadounidense, Donald Trump, en busca de estabilizar las tensas relaciones con su par Xi Jinping.

Sin embargo, EEUU divulgó, poco después de esa visita, una lista negra de 80 empresas chinas y sus filiales que, según Washington, apoyan al ejército de su país, lo que llevó a Pekín a amenazar con represalias.

EEUU y China, una disputa abierta El Ministerio de Comercio de China aseguró, en un comunicado, que los nuevos controles de exportación del país se dan "en respuesta al acto atroz del gobierno de Estados Unidos de añadir empresas a su llamada 'lista de empresas militares chinas'". Y agregó que las disposiciones buscan también "resguardar la seguridad nacional" del Gigante Asiático.

Entre las 10 entidades están Aveox, que tiene contratos aeroespaciales con las fuerzas armadas estadounidenses, y Oshkosh Defense, que fabrica vehículos militares. Por su parte, el Ministerio de Finanzas chino anunció una prohibición para que 46 empresas estadounidenses participen en contrataciones públicas en el país asiático, incluyendo Lockheed Martin, Raytheon y la división de defensa de Boeing. En tanto, la lista negra estadounidense afecta a gigantes chinos como Alibaba, Baidu y BYD.